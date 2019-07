Latvijas Šaha federācijas prezidents: šonedēļ Rīga būs pasaules šaha centrs

Astotā pasaules čempiona Mihaila Tāla piemiņas turnīrā šahā piedalīsies vairāk nekā 50 lielmeistari, kas Rīgu šonedēļ padara par pasaules šaha centru, otrdien preses konferencē Rīgā izteicās Latvijas Šaha federācijas (LŠF) prezidents Āris Ozoliņš.

LŠF organizētajā Tāla piemiņas turnīrā, kas sākas otrdien, sacenšas šahisti no visas pasaules. "Katrā no diviem turnīriem (ātrajā šahā un ātrspēlē) piedalīsies apmēram 300 spēlētāju no 26 valstīm, kuru vidū vairāk nekā 50 būs lielmeistari. Tik daudz lielmeistaru vienās sacensībās Latvijā vēl nekad nav bijis. Domāju, ka šajās dienās esam pasaules šaha centrs," sacīja Ozoliņš.

"Ideja par šādu sacensību rīkošanu radās janvārī Tallinā, kur notika Paula Keresa piemiņai veltītais turnīrs," pastāstīja Ozoliņš. "Tur uzrunājām FIDE prezidentu Arkādiju Dvorkoviču. Līdz šim vērienīgi turnīri Tāla piemiņai tika organizēti Maskavā, un Tallinā nonācām pie lēmuma par kopīgi organizētu turnīru Rīgā."

Otrdien sākušās ātrā šaha sacensības ilgs divas dienas. Katram no dalībniekiem partijai piešķirtas 15 minūtes apdomas laika, par katru gājienu pieskaitot klāt vēl piecas sekundes. Uzvarētājs tiks noskaidrots pēc Šveices sistēmas.

Turnīrā piedalīsies arī divi šahisti, kuri jau izstājušies no LNB rīkotajām "Grand Prix" sacensībām, – Ņikita Vitjugovs un Davids Navara.

Savukārt ceturtdien turpat, viesnīcas "Radisson Blu Latvija" "Omega" zālē, sāksies turnīrs ātrspēlē, dalībniekiem partijai atvēlot trīs minūtes un divas sekundes par katru izdarīto gājienu. Dalībnieku pulku, iespējams, papildinās vēl kāds no šahistiem, kurš būs beidzis savas gaitas "Grand Prix" turnīrā."

"Esmu ļoti priecīgs būt šeit, pilsētā ar lieliskām šaha tradīcijām," par uzaicinājumu Ozoliņam pateicās Starptautiskās šaha federācijas (FIDE) viceprezidents Mahirs Mammedovs. "Mihails Tāls vienmēr ir bijis mans elks un favorīts, manā izpratnē – visu laiku labākais pasaules šahists. Tāpēc Rīga man ir svēta pilsēta."

"Man ir liels gods piedalīties šajās sacensībās," savukārt izteicās pasaules eksčempions Aleksandrs Halifmans, kurš jau apmēram 20 gadus ir regulārs viesis šaha pasākumos Latvijas galvaspilsētā. "Lieliski, ka šāds pasākums tiek organizēts Rīgā. Tāls ir izcila personība pasaules šahā. Esmu uzaudzis, studējot viņa partijas. Un tieši starpzonu turnīrā Rīgā 1979. gadā pirmoreiz varēju sekot viņa spēlei klātienē."

Vaicāts, kurus šahistus viņš uzskata par favorītiem ātrā šaha un ātrspēles turnīros, Halifmans atbildēja, ka "prognozēt uzvarētāju ir ļoti grūti, jo dalībnieku sastāvs ir ļoti spēcīgs un vienmērīgs".

"Šogad uz Rīgu neatbrauca Magnuss Karlsens. Ja viņš piedalītos, es varētu nosaukt galveno pretendentu uz uzvaru," sacīja Halifmans. "Šeit piedalīsies dažādu paaudžu šahisti, tomēr visdrīzāk uzvarēs kāds no tiem, kas vēl nav sasniedzis 30 gadu slieksni."

"Latviju abos turnīros pārstāvēs vairāk nekā 100 šahistu. Latvijas šahistu līderis būs Igors Kovaļenko, kurš ātrajā šahā pasaulē ir aptuveni 20. vietā. Ceru, ka viņš varēs pacīnīties pat par medaļām," piebilda Ozoliņš.

Kopējais sacensību balvu fonds ir 35 000 eiro – ātrajā šahā 25 000 eiro, bet ātrspēlē 10 000 eiro.

Papildus šaha notikumiem pieaugušajiem no 19. līdz 24. jūlijam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks starptautiskais turnīrs "Rīgas brīvdienas 2019", kurā tiks noskaidroti spēcīgākie šahisti bērnu vidū.