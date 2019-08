Latvijas senioriem veiksmīgs sākums pasaules čempionātā badmintonā

Ļoti veiksmīgi Latvijas senioriem sācies Pasaules čempionāts badmintonā, kurš no 4. līdz 11.augustam notiek Polijas pilsētā Katovicē. Čempionātā piedalās vairāk nekā 1500 senioru no teju 60 valstīm, tai skaitā 13 dalībnieki no Latvijas. Pirmajā čempionātā dienā Latvijas spēlētāji uzvarēja 5 no 11 spēlēm.

Nākamā kārtā vīriešu vienspēlēs 40+ grupā ir ticis Ivo Keišs, 45+ grupā Uģis Briedis, sieviešu dubultspēlēs 45+ grupā Ilze Ermica & Kristine Martinsone, vīriešu dubultspēlēs 40+ grupā Uģis Briedis & Mārtiņš Kažemaks, bet 35+ grupā Viesturs Bajārs & Ivo Keišs.

Diemžēl, turnīrs jau pirmajā dienā beidzās diviem Latvijas senioriem - Kaspars Zaķis piedzīvoja zaudējumu gan vīriešu vienspēlēs, gan arī vīriešu dubultspēlēs pārī ar Valteru Liepkalnu, tāpat arī Māris Avotiņš piedzīvoja zaudējumu gan vīriešu vienspēlēs 55+ grupā, gan arī vīriešu dubultspēlēs 50+ grupā pārī ar Edgaru Kupferu.

Pasaules čempionāts badmintonā senioriem notiks visās piecās badmintona disciplīnās un deviņās vecuma grupās: +35 (1983), +40 (1978), +45 (1973), +50 (1968), +55 (1963), +60 (1958), +65 (1953), +70 (1948), +75 (1943).

"Eiropā šobrīd ir jūtama ļoti liela senioru kustības aktivizēšanās, par kuru liecināja arī lielā interese par Eiropas senioru čempionātu 2018.gada septembrī. To jūtam arī Latvijā. Prieks, ka mūsu seniori 2 reizes nedēļā sabrauca uz koptreniņiem, lai nopietni trenētos mūsu talantīgā badmintonista Nika Podosinovika vadībā," stāsta Viesturs Bajārs.

2018.gadā septembrī Latvija bija plaši pārstāvēta Eiropas čempionātā badmintonā senioriem, kas notika Spānijā. Turnīrā piedalījās 1235 spēlētāji, tai skaitā arī 11 spēlētāji no Latvijas: Māris Avotiņš, Viesturs Bajārs, Uģis Briedis, Vadims Čulka, Ilze Ermiča, Ivo Keišs, Ojārs Koziņecs, Edgars Kupfers, Kristīne Martinsone, Aija Mētra, Ainārs Zanders. Latvijas Badmintona federācija šiem spēlētājiem daļēji sedza izdevumus par dalības maksu, kā arī daļēji sedza izdevumus par Yonex sporta formu.