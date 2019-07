Latvijas sieviešu lakrosa izlase Eiropas čempionātā uzvar Šveici

Latvijas lakrosa izlase 20. jūlijā, Netānijā, Izraēlā ar rezultātu 9:8 papildlaikā uzvarēja Šveices izlasi un ar šo uzvaru nodrošināja 3. vietu Eiropas čempionāta B apakšgrupā.

Latvijas izlase Eiropas čempionātu uzsāka ar uzvaru pār Itāliju ar rezultātu 10:7, kam sekoja zaudējums Nīderlandei 5:12, kā arī spraigā cīņā ar rezultātu 7:9, piekāpās Norvēģijas izlasei. Svētdiena Latvijas izlasei ir brīva, taču jau pirmdien sāksies izslēgšanas spēles, kur Latvijas izlase tiksies ar Zviedrijas-Spānijas spēles uzvarētāju (C apakšgrupas 4. vieta).

B apakšgrupas pēdējā spēlē pret Šveices izlasi Latvijas izlases rindās rezultātu atklāja Laura Liepiņa, tam sekoja Eiženijas Matiļevičas gūtie vārti, kas ļāva pirmo ceturtdaļu Latvijas izlasei noslēgt esot vadībā ar rezultātu 2:1. Otrā trešdaļa bija visveiksmīgākā Latvijas izlasei un tika aizvadīta ar rezultātu 3:0 Latvijas izlases labā. Ar lielisku sniegumu šajā ceturtdaļā izcēlās izlases vārtsargs Līga Vilks, kura atvairīja visus otrajā trešdaļā izdarītos metienus. Kā arī komandu vadībā ar rezultātu 5:1 izvirzīja Valērija Druzjaka, Ieva Opoļska un Rachel Lasda. Trešā ceturtdaļa tika aizvadīta ar neizšķirtu rezultātu 2:2, kur Latvijas izlases rindās divas reizes izcēlās Estere Urbančika un noturēja Latvijas izlases pārākumu pār Šveices izlasi. Savukārt, noslēdzošo ceturtdaļu Latvijas izlase zaudēja ar rezultātu 1:5, vienīgos vārtos guva Valērija Druzjaka, kura izvirzīja Latvijas izlasi vadībā (8:7), taču noslēdzošajās spēles minūtēs Šveices izlase atspēlējās, kā rezultātā panāca, ka spēles uzvarētājs būs jānoskaidro papildlaikā.

Papildlaiks tika spēlēts līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem, kur Šveices izlase ieguva iemetienu un devās uzbrukumā, bet dramatiskā cīņā Latvijas izlasi ar atsargātu metienu un lielisku spēli ārpus vārtiem izglāba otrs izlases vārtsargs – 16 gadīgā Linda Nutere, kura ļāva izlasei pāriet uzbrukumā un uzvaras vārtus gūt komandas kapteinei Valērijai Druzjakai.

Šveice : Latvija 8:9 (1:2, 0:3, 2:2, 5:1, 0:1): Valērija Druzjaka 3+1, Estere Urbančika 2, Rachel Lasda 1, Laura Liepiņa 1, Ieva Opoļska 1, Eiženija Matiļeviča 1.

Čempionātā komandas ir sadalītas 3 apakšgrupās. Latvija spēlē B grupā kopā ar Itāliju, Nīderlandi, Norvēģiju un Šveici. Top 6 valstis pēc 2015. gada Eiropas čempionāta rezultātiem spēlē A grupā, kamēr pārējās tika ielozētas B un C grupās. B un C apakšgrupu 1. un 2. vietu ieguvējām būs iespēja cīnīties par tikšanu no 1. līdz 8. vietai, spēlējot izslēgšanas spēles pret top 6 izlasēm (A grupa). Latvijas izlase čempionātā turpinās cīņu par 9. vietu.

Latvijas komandas sastāvs: Laura Baltmane, Krista Brīdiņa, Elīna Cēbura, Valērija Druzjaka (C), Zane Jaundžeikare, Nensija Kalniņa, Rebeka Koroļonoka, Rachel lasda, Laura Liepiņa, Eiženija Matiļeviča, Linda Nutere, Ieva Opoļska (C), Agrita Ose, Nicole Petrovskis, Elīna Ruperte, Esterte Urbančika, Ieva Vilka (C), Līga Vilka.

Komandu vada galvenā trenere Gretchen Lasda, treneres palīgi Tucker Hollander, Rachel Lasda, fizioterapeite Inga Seņkāne.

Eiropas čempionātā būs iespēja kvalificēties 2021. gada Pasaules čempionātam (Pasaules kausam).