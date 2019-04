Latvijas Skolu šaha olimpiāde piedalīsies vairāk nekā 1000 skolēni

Otrajā Latvijas Skolu šaha olimpiādē piedalīsies vairāk nekā 1000 skolēni no 170 vispārizglītojošajām mācību iestādēm. Pirmais reģionu fināls 5. aprīlī tiks aizvadīts Valmieras Valsts ģimnāzijā, kur pie šaha galdiņiem tiksies 76 skolēni no 19 Vidzemes skolām, informēja organizatori.

Labākie no viņiem tālāk cīnīsies Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā Rīgā, kurā spēlēs ap 300 jauniešu. Vidzemes reģiona finālu ar savu klātbūtni pagodinās arī trīskārtējā Latvijas čempione šahā sievietēm, sieviešu lielmeistare (WGM) Ilze Bērziņa un vīriešu FIDE meistars (FM) šahā Matīss Mustaps, kuri bērniem pasniegs simultāna spēli, informē Latvijas Skolu šaha olimpiādes organizatore Nellija Maklakova.

"Priecē, ka Latvijas Skolu šaha olimpiādes projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas šaha federāciju, ieguvis plašu rezonansi vispārizglītojošo mācību iestāžu vidū. Ja aizvadītajā gadā daudz vairāk ieguldījām skaidrojošajā darbā, tad šogad skolu vadība, šaha pulciņu skolotāji jau savlaicīgi interesējās, lai pieteiktu bērnus reģionu fināliem. Ir skolas, kurās ir tikai viens vai vairāki bērni, kuri prot šahu, bet ir skolas, kurās tiek rīkoti atlases turnīri, lai Latvijas finālā tiktos labākie no labākajiem. Piemēram, īpaši daudz bērnu šogad plāno piedalīties Latgales reģiona finālā. Lielisku informatīvo darbu, uzrunājot skolu jaunatni Latgalē, paveicis Andrejs Horobijs. Savukārt Jelgavā vairāku skolu sākumklasēs kopš mācību gadu sākuma ieviesta mācību stunda - Šahs, līdz ar to ievērojami pieaudzis Zemgales reģiona fināla dalībnieku skaits," pauž biedrības Latvijas Šaha federācijas valdes loceklis Ilmārs Krūms.

Vismaz 60% no Latvijas Skolu šaha olimpiādes dalībniekiem ir regulāri ne tikai vietējo šaha sacensību, bet arī starptautisku turnīru dalībnieki. Aizvadītās nedēļas nogalē Viļņā, Lietuvā notikušajā šaha turnīrā "Baltic Way" piedalījās 42 bērni no Latvijas, un tā organizators, 13. pasaules čempions šahā Garijs Kasparovs, aicināts komentēt Latvijas Skolu šaha olimpiādes norisi, sacīja: "Manis vadītais fonds ļoti daudz dara šaha attīstības labā, un arī citiem organizatoriem vēlu to labāko. Es atbalstu ikvienu iniciatīvu, kas šahā iesaista pēc iespējas vairāk bērnu. Jau daudzus gadus runāju par to, ka skolās šahs jāievieš kā mācību priekšmets, daudzās valstīs jau tas ir arī izdevies. Ceļš šajā virzienā ir grūts un ilgs, tādēļ, ja Latvijai būs panākumi, lieliski!"

Latvijas Skolu šaha olimpiādei ir paredzēti trīs posmi, kuru 1. posmā katra skola izvirzīja 3 labākos zēnus un 3 labākās meitenes trīs vecuma grupās – 1.-4. klase, 5.-9. klase un 10.-12. klase, kuri piedalīsies reģionu finālos.

2.posmā no 5.- 28. aprīlim notiks reģionu fināli: Vidzemē – Valmierā 5. aprīlī, Kurzemē - Kuldīgā 12. aprīlī, Zemgalē – Jelgavā 16. aprīlī, Latgalē - 26. aprīlī, un Rīgā 28. aprīlī. Katrā reģiona finālā tiks noskaidroti 3 labākie zēni un 3 labākās meitenes iepriekšminētajās vecuma grupās, kuri izcīnīs tiesības piedalīties Latvijas finālā. Reģiona finālos paredzētas 7 spēļu kārtas ar laika kontroli 12 minūtes un 5 sekundes par gājienu.

3.posmā jeb Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā 15. maijā, Rīgā, Transporta un Sakaru institūtā, Lomonosova ielā 1 – tiksies visu 5 iesaistīto reģionu finālu stiprākie skolu šahisti. Latvijas finālam varēja pieteikties atsevišķi visi šahisti skolēni ar vismaz I sporta klasi šahā, savukārt reģionos drīkst piedalīties spēlētāji ieskaitot līdz II sporta klasei šahā. Kopumā plānots, ka Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā tiksies ap 300 bērnu. Tajā no katra Latvijas reģiona cīnīsies 18 labākie jaunie skolu šahisti, kā arī 200 bērnu ar pirmo sporta klasi šahā.

Jāatzīmē, ka vairākos Latvijas Skolu šaha olimpiādes reģionu finālos, kā arī Latvijas finālā jaunajiem spēlētājiem būs iespēja uzkrāt pieredzi, tiekoties simultāna spēlē ar vairākām Latvijas šaha zvaigznēm. Skolēni varēs spēlēt, piemēram, ar Latvijas 2018. gada čempionu šahā vīriešiem, šaha lielmeistaru (GM) Ņikitu Meškovu, kurš nesen kā ieguva augsto 45.vietu Eiropas individuālajā čempionātā šahā Maķedonijā, Skopjē. Latgales reģiona finālā ieradīsies 2018. gada Latvijas čempione šahā sievietēm FIDE meistare (WFM) Elizabete Limanovska, kura savas pirmās šaha gaitas uzsāka Daugavpilī. Savukārt Kurzemes un Zemgales reģionā piedalīsies 2017. gada Latvijas čempione šahā sievietēm, FIDE meistare (WFM) Linda Krūmiņa, kuras meistarība šahā sākusies Kuldīgā. Kurzemes reģiona finālu kuplinās arī trīskārtējā Latvijas čempione šahā sievietēm, sieviešu lielmeistare (WGM) Ilze Bērziņa.

Latvijas Skolu šaha olimpiādes mērķis ir noskaidrot, cik Latvijas skolās bērni māk spēlēt šahu, cik skolās ir šaha pulciņš vai šaha stunda, kā palīdzēt tām Latvijas skolām, kuras vēlas ieviest šahu savu skolēnu ikdienā. Šādi šahs tiek popularizēts ne tikai kā sporta veids, bet arī lietderīgs brīvā laika pavadīšanas veids jaunatnes vidū. Tiek veicināta sadarbība starp šaha treneriem, skolotājiem, notiek dalīšanās pieredzē, kā arī noskaidroti labākie skolu šahisti katrā reģionā un Latvijā.

Latvijas Skolu šaha olimpiādes īpašais labvēlis ir Transporta Sakaru institūts (TSI), sarūpējot piemiņas suvenīru – 3D tehnikā veidotu šaha figūru ikvienam dalībniekam un dažādas pārsteiguma balvas. Latvijas Skolu šaha olimpiādes dalībniekiem balvas gādā arī MILZU pārslas, kā arī reģionu finālos uzvarētājus gaida dažādi citi pārsteigumi.