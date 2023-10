Latvijas sporta deju pāris triumfē Eiropas čempionātā jauniešiem

Nīderlandes pilsētā Roterdamā Eiropas čempionātā standartdejās (ST) jauniešiem (16-18 gadi) par uzvarētājiem kļuvuši Latvijas dejotāji Ričards Krīviņš un Marija Golubeva informē Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) preses sekretārs Ivars Bācis.

Tikmēr cits Latvijas duets Klāvs Kokins un Karolina Keita Dimante bija pavisam tuvu pusfinālam, 51 pāra konkurencē iegūstot dalītu 14.-15. vietu

Jauniešu grupai ST dejās šogad izveidojusies situācija, ka vispirms norisinājās pasaules čempionāts un tikai pēc tam Eiropas čempionāts. Pirms trim nedēļām pasaules čempionātā Ungārijā zelta medaļu izcīnījušie un pirmo gadu jauniešu grupā startējošie rīdzinieki Krīviņš un Golubeva bija galvenie favorīti arī kontinenta čempionātā. Tikai pirmajā fināla dejā lēnajā valsī Latvijas pārim ļoti sīvu konkurenci sastādīja dejotāji no Izraēlas, bet pārējās četrās dejās Latvijas čempionāta sudraba medaļas ieguvēji salīdzinoši stabili ieguva pirmo vietu. Tas Ričardam ar Mariju ļāva pārliecinoši izcīnīt uzvaru arī Eiropas čempionātā.

Saskaņā ar LSDF lēmumu valsts čempioniem un pasaules čempionāta pusfinālistiem Ernestam Dimantam un Marijai Paščenko nācās izlaist Eiropas čempionātu. Līdz ar to uz Roterdamu kā otrais pāris no Latvijas devās valsts čempionāta bronzas medaļnieki Kokins un Dimante. Rīdziniekiem tā bija pirmā reize, kad bija jāpārstāv valsti kādā no čempionātiem. Savā debijā viņi bija ļoti tuvu pusfinālam, līdz kuram pietrūka tikai divu punktu. Kokins/Dimante ar portugāļu pāri ieguva dalītu 14.-15. vietu.

Pasaules čempionāta sudraba un bronzas medaļnieki samainījās vietām, proti, šoreiz otrā vieta tika pārim no Izraēlas, bet bronzu ieguva Spānijas dejotāji. Labākais Lietuvas jauniešu grupas pāris Prans Mitkus un Juste Jančiunaite čempionātu pabeidza ceturtajā vietā. Piektie bija Moldovas pāris, bet vienīgie no čempionāta dalībniekiem, kuri pērn bija finālā – ceturtās vietas ieguvēji Mateušs Stavovijs un Sara Silva no Polijas, šoreiz noslēdza fināla sešinieku.