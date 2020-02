Latvijas sportisti sāk aktīvu cīņu par ceļazīmēm uz Tokijas olimpiskajām spēlēm

Latvijas sportisti februāra pēdējā nedēļā sākuši aktīvu cīņu par ceļazīmēm uz XXXII Vasaras olimpiskajām spēlēm, kas 24. jūlijā sāksies Tokijā.

Kā informē Latvijas Olimpiskā vienība (LOV), pašreiz Tokijas olimpiskajām spēlēm ir kvalificējušies astoņi Latvijas sportisti un ir izcīnītas divas vietas dalībai šosejas riteņbraukšanā, kur pēc Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kritērijiem tiks noteikti sportisti dalībai Tokijā.

Šonedēļ Polijas pilsētā Vroclavā risinās Eiropas čempionāts šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem, kurā notiks cīņa par ceļazīmēm uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm. 28.februārī mūsu labākie šāvēji Lauris Strautmanis un Agate Rašmane startēs 10m gaisa pistoles disciplīnā, kurā jāsasniedz pēc iespējas augstāks rezultāts. Divas Tokijas ceļazīmes tiks sportistiem, kuri būs pēc iespējas augstākā vietā uzreiz aiz atlētiem, kuriem Olimpiskā kvalifikācija jau kabatā. Nākošā iespēja iesaistīties cīņā par Olimpisko ceļazīmi būs 18.-25.maijā, kad Čehijas pilsētā Pilzenē notiks Eiropas zonas kvalifikācijas sacensības. Šeit mūsu sportisti varēs cīnīties par vienu ceļazīmi 10m gaisa pistoles disciplīnā, bet Agate vēl papildus - arī 25m sporta pistoles disciplīnā. Pēdējā iespēja kvalificēties Tokijas OS, kad Starptautiskā Šaušanas sporta federācija (ISSF) dalīs pa vienai ceļazīmei disciplīnā sportistiem, kuri būs pēc iespējas augstākā vietā Pasaules rangā uz 30.aprīli uzreiz aiz atlētiem ar kvalifikāciju.

Latvijas peldētājiem iespēja cīnīties par Olimpisko normatīvu sasniegšanu būs Latvijas čempionātā, kas notiks no 28.februāra līdz 1.martam Ķīpsalā, kā arī Baltijas čempionātā 7.-8.martā turpat. Baltijas čempionāta sacensības mūsu peldētājiem būs atlase startam Eiropas čempionātam, kas no 11.-17.maijam notiks Budapeštā (Ungārija). No 5 peldētājiem kandidātiem - Ieva Maļuka, Kristīna Šteins, Gabriela Ņikitina, Daniils Bobrovs un Ģirts Feldbergs, tikai Maļuka un Šteins ir sasniegušas Olimpiskā uzaicinājuma normatīvu (līdzīgs B normatīvam), kas gan vēl negarantē startu Tokijā, jo 878 peldētāju kvotas vispirms aizpildīs atlēti, kuri sasnieguši Olimpisko normatīvu (agrāk A normatīvs). Ja neviens no Latvijas peldētājiem A normatīvu nesasniegs līdz kvalifikācijas beigām 21.jūnijā, tad Starptautiskā Peldēšanas federācija (FINA) piešķir pa 1 ceļazīmei sievietei un vīrietim, kuriem ir sasniegts Olimpiskā uzaicinājuma laiks vai arī ir startēts 2019.gada pasaules čempionātā.

Eiropas Olimpiskās atlases turnīrs boksā no 11.-24.martam notiks Londonā (Lielbritānija), uz kuru dosies arī Latvijas bokseri Amanda Millere (-57kg) un Nikolajs Grišuņins (-91kg). Millerei jāiekļūst pirmajā sešiniekā, bet Grišuņinam pirmajā četriniekā, lai tiktu pie olimpiskās ceļazīmes, bet ja neizdodas, tad Pasaules Olimpiskās atlases turnīrā, kas no 13.-24.maijam notiks Parīzē, vajadzēs izcīnīt 1.-3. vai 1.-4.vietu.

18.-23.martam Indijas pilsētā Bengalūru notiks Olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, kur piedalīsies arī mūsu 3x3 basketbola komanda Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis un Nauris Miezis. Turnīrā 20 komandas no valstīm, kas nekvalificējās pēc FIBA Federāciju ranga, cīnīsies par trīs Tokijas ceļazīmēm un mūsu puišiem šī būs labākā iespēja tikt pie tās. Taču 24.-26.aprīlī Budapeštā (Ungārija) par pēdējo Tokijas ceļazīmi sacentīsies 6 valstu komandas, kuras nav atlasījušās iepriekš. Tokijas Olimpiskajās spēlēs cīnīsies tikai 8 komandas!

Eiropas Olimpiskās atlases turnīrs cīņas sporta veidā notiks 19.-22.martā Budapeštā (Ungārija), uz kuru dosies arī Latvijas cīkstoņi ar mūsu titulēto Anastasiju Grigorjevu (-62kg) priekšgalā. Viņai pievienosies jaunie atlēti Violeta Ponomarjova (-53kg), Ivars Samušonoks (-86kg) un grieķu-romiešu cīņas pārstāvis Aleksandrs Jurkjans (-67kg) Turnīra pirmās un otrās vietas ieguvēji kvalificēsies Tokijas OS. Pēdējā iespēja cīnīties par olimpiskajām ceļazīmēm cīkstoņiem būs no 30.aprīļa līdz 3.maijam Pasaules atlases turnīrā Sofijā (Bulgārijā), kur arī pirmo divu vietu ieguvēji tiks pie Olimpiskās ceļazīmes.

Olimpiskās atlases punktus krāt dosies arī street disciplīnas skeitbordisti Niklāvs Vētra un Artūrs Bogdanovičs, kuri 24.-29.martā uzsāks sacensību tūri ar dalību Pro tūres sacensībās Lasvegasā (ASV) un turpinās ar 5-zvaigžņu turnīru Limā (Peru). Nākošās svarīgās sacensības ir plānotas Ķīnā un Japānā. Puišiem jāizcīna pēc iespējas augstākas vietas Pasaules Olimpiskajā skeitborda rangā, no kura 1.jūnijā 16 labākie atlēti tiks pie ceļazīmēm. Pasaules čempionāta, kas no 26.-31.maijam notiks Nandžingā (Ķīna), 1.-3.vietas ieguvēji arī dabūs olimpiskās ceļazīmes.

Mūsu svarcēlāji Rebeka Koha (-59kg), Ritvars Suharevs (-81kg), Vadims Koževņikovs (-96kg) un Artūrs Plēsnieks (-109kg) no 4.- 12.aprīlim startēs Eiropas čempionātā Maskavā (Krievija), kur centīsies sasniegt pēc iespējas augstāku rezultātu. Šīs būs pēdējās sacensības, kurās atlēti varēs uzlabot savu punktu skaitu IWF Absolūtajā rangā un Eiropas punktu summā. 1.maijā Starptautiskā Svarcelšanas federācija (IWF) publicēs IWF Absolūto rangu, kurā 1.-8.vietas ieguvēji katrā svara kategorijā un viens Eiropas punktus visvairāk sakrājušais atlēts svara kategorijā tiks pie olimpiskās ceļazīmes. Mūsu atlētiem ir labas izredzes aizbraukt uz Tokiju kuplākā pulkā.

Smaiļošanā vietējā atlase sāksies jau 4.aprīlī Portugālē, kur par tiesībām braukt K1 200m distancē Eiropas kvalifikācijas sacensībām cīnīsies Aleksejs Rumjancevs, Roberts Akmens un Kaspars Tīklenieks.. Ātrākais no viņiem 6.-7.maijā Račicē (Čehija) centīsies ierindoties 1.-2.vieta C1 200m distancē, kas garantē dalību Tokijas OS. Čehijā par olimpisko kvalifikāciju cīnīsies arī smaiļotāji Aldis Vilde K1 1000m distancē un Madara Aldiņa K1 200m un K1 500m distancēs, kur abiem jāiekļūst ātrāko divniekā . No kanoistiem 1000m distancē par uzvaru, kas garantē olimpisko ceļazīmi, cīnīsies jaunais Roberts Lagzdiņš, savukārt kanoe divniekam Aivis Tints/Gatis Pranks 1000m distancē jāiekļūst labāko četriniekā. Par Tokijas ceļazīmēm varēs cīnīties arī 21.-24.maijā Pasaules kausa posmā Duisburgā (Vācijā), taču tikai K1 200m, K1 1000m un C1 1000m uzvarētāji tiks pie tām, bet divniekiem atlase nenotiks.

Mūsu taekvondo meitenes - māsas Inese (-57kg) un Jolanta Tarvidas (-57kg) 18.-19.aprīlī Milānā (Itālija) cīnīsies Eiropas atlases turnīrā, kurā 1.-2.vietas ieguvējas svara kategorijā kvalificēsies Tokijas OS.

Eiropas atlases turnīrā paukošanā, kas 18.-19.aprīlim notiks Madridē (Spānija), piedalīsies floretists Vitālijs Kuceba, kuram būtu jāizcīna 1.-4.vieta, lai iegūtu Olimpisko ceļazīmi.

Airētājas Elza Gulbe (W1x) un Evita Bole/Olga Svirska (LW2x) par olimpiskajām ceļazīmēm cīnīsies Itālijas pilsētā Varezē, kur 27.-29.aprīlī no tiks Eiropas zonas atlase. Šajā atlasē piedalīsies to valstu pārstāvji, kuri 2019.gada Pasaules čempionātā neizcīnīja nevienu olimpisko ceļazīmi un tas nozīmē, ka mūsu meitenēm ir iespēja, jo iepriekš šādas Eiropas atlases nebija. Taču ir nosacījums, ka sportisti var izcīnīt tikai vienu kvotu priekš savas valsts vispār, pat ja atlasās 2 komandas no valsts – ceļazīmi iegūs augstākās vietas ieguvējs. Gulbei jāsasniedz 1.-3.vieta, bet Bolei/Svirskai 1.-2.vieta. Fināla Olimpiskajā atlasē, kas 17.-19.maijā notiks Lucernā (Šveice) varēs piedalīties visi kvotu kārotāji un konkurence būs sīva, kur tikai 1.-2.vietas ieguvēji varēs tikt pie kārotās ceļazīmes.

Karatistam Kalvim Kalniņam, kura ierastā svara kategorija līdz 60kg Tokijas Olimpisko spēļu programmā ir apvienota ar svaru kategoriju līdz 67kg, būs grūtāk iegūt vienīgo ceļazīmi no Olimpiskā ranga, ko publicēs 6.aprīlī. Taču Kalniņam ir iespēja cīnīties Olimpiskās kvalifikācijas turnīrā 8.-10.maijam Parīzē (Francija), kur 1.-3.vietu ieguvēji tiks pie olimpiskās kvalifikācijas. Vēl viens augstāk esošais atlēts starp visiem zelta medaļniekiem no visām kontinentālajām atlasēm (Eiropā- Eiropas spēles) Olimpiskajā rangā uz 6.aprīli, un nav kvalificējies no Olimpiskā ranga vai Olimpiskā atlases turnīra, var arī cerēt uz 1 kvotu Tokijas OS. Atceramies, ka Kalniņš izcīnīja zeltu Eiropas spēlēs!

Vienīgā no vingrotājiem, kas cīnīsies par olimpisko ceļazīmi ir mākslas vingrotāja Jeļizaveta Polstjanaja. Aprīlī notiks četri Pasaules kausa sacensību posmi, kur sportistes trīs labāko posmu rezultāti daudzcīņā tiks saskaitīti un 1.-3.vietas ieguvējas tiks pie olimpiskās ceļazīmes. Eiropas čempionātā, kas no 21.-24.maijam notiks Kijevā (Ukraina) tikai augstākās vietas ieguvēja daudzcīņā, kura nav kvalificējusies Tokijas OS iepriekš (2019.g.PČ vai 2020.g. 4PK posmos) nopelnīs ceļazīmi.

Pasaules čempionātā modernajā pieccīņā, kas no 25.-31.maija notiks Ķīnas pilsētā Ksiamenā, augstākās trīs vietas izcīnījušie atlēti, ja vien nebūs jau iepriekš kvalificējušies, iegūs olimpiskās ceļazīmes. Taču, ja pirmajās trīs vietās būs jau kvalificējušies atlēti, tad šīs vietas pieskaitīs Olimpiskajam Pasaules rangam un izdalīs 1.jūnijā. Mūsu Pāvels Švecovs piedalīsies Pasaules kausa posmos un centīsies iekrāt punktu summu, kas ļautu 1.jūnijā būt starp augstāk esošiem sešiem (iespējams vairāk) Pasaules ranga atlētiem, kuri nav izcīnījuši olimpisko kvalifikāciju.

Tokijas olimpiskajam turnīram pludmales volejbolā ir kvalificējušies jau Tīna Laura Graudiņa/Anastasija Kravčenoka un Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs, taču tas vēl jāizdara arī Aleksandram Samoilovam/Jānim Šmēdiņam. Iespējas ir divas – būt pirmajā piecpadsmitniekā Olimpiskajā rangā 15.jūnijā vai arī jāuzvar Kontinentālā kausa atlasē. Latvijas vīriešu komanda ir nodrošinājusi dalību Kontinentālā kausa 2.kārtā, kas 14.-17.maijam notiks Antālijā (Turcija), bet fināla kārta notiks 22.-28.jūnijā Eindhovenā (Nīderlande).

8.jūnijā tiks publicēs WTA rangs, kurā 1.-56.vietas ieguvējas (maksimums 4 sportistes no valsts) kvalificēsies Tokijas OS. Abas mūsu labākās tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova ir WTA ranga stiprāko 40 - 50 skaitā, kas domājams, tā arī paliks.

BMX riteņbraukšanā mūsu sportistiem pastāv trīs iespējas kvalificēties Tokijas OS. Nāciju rangā 2.jūnijā jābūt 6.-11.vietā (pašreiz Latvija gan vīriešu, gan sieviešu vērtējumā ir 12.vietā), kas garantē viena sportista dalību Olimpiskajās spēlēs. 2.jūnijā tiek skatīts arī Individuālais rangs, kur augstāko pirmo trīs vietu ieguvēji, kas nav kvalificējušies, tiek pie ceļazīmēm. Arī veiksmīgs starts Pasaules čempionātā 26.-31.maijā Hjūstonā (ASV), izcīnot divas augstākās vietas starp atlētiem, kas nav kvalificējušies, tiek atalgoti ar ceļazīmēm. Šajā cīņā visticamāk piedalīsies Helvijs Babris, Kristens Krīgers, Mikus Strazdiņš, Vineta Pētersone un Vanesa Buldinska.

Vieglatlētiem kā vieniem no pēdējiem kvalifikācijas periods noslēgsies 29.jūnijā, kur vairāk kā gadu atlētiem bija iespēja sasniegt kvalifikācijas normatīviem atbilstošu rezultātu vai arī būt pēc iespējas augstāk savas disciplīnas rangā, lai tiktu uzaicināti piedalīties Tokijas OS. Pašreiz normatīvus sasniegušas ir trīs vieglatlētes – Laura Ikauniece (daudzcīņa), Laura Igaune (veseris) un Līna Mūze (šķēps). Ar labiem startiem cerības tos sasniegt vai ierindoties pēc iespējas augstākā vietā rangā ir arī Madarai Palameikai, Līgai Velverei, Sindijai Bukšai, Rolandam Štrobinderam, Gatim Čakšam, Ruslanam Smolonskim un Arnim Rumbeniekam.