Latvijas vīriešu badmintona komanda ielozēta vienā apakšgrupā ar Eiropas čempioniem Dāniju

3.decembra vakarā Francijā notika Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta izloze. Latvijas vīriešu izlase tika ielozēta 1.grupā ar Eiropas čempioniem Dāniju, kā arī Velsu un Šveici, savukārt sieviešu izlase ielozēta 4.grupā kopā ar Vāciju, Slovākiju un Portugāli. Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāts notiks Francijā 2020.gada 11.-16.februārī, vienlaicīgi ar Eiropas U15 čempionātu.

"Latvijas vīriešu komandai ar izlozi ir paveicies! Visas 8 izsētās komandas (Dānija, Anglija, Francija, Krievija, Vācija, Nīderlande, Somija un Spānija) ir ļoti spēcīgas, taču ja reiz mūsu komandai ir jāsacenšas ar spēcīgākām komandām, tad vislabāk tikties ar pašu spēcīgāko. Tādējādi mūsu spēlētājiem būs iespēja spēlēt pret Pasaules badmintona līderiem, iespējams Viktoru Akselsenu, Andersu Antonsenu, Rasmusu Genki, Janu O Jorgensenu vai Hansu Vittingusu. Tas veicinās interesi par šo notikumu Latvijā, kā arī būs papildus stimuls mūsu spēlētājiem, zinot, ka Dānijas izlases sniegumam būs paaugstināta interese visā pasaulē," vīriešu komandu izlozi komentē Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Sieviešu komandu čempionātā izloze jau grupu turnīrā ir kopā salozētas 1.grupā iepriekšējo gadu čempiones Dānija un Nīderlande, savukārt 3.grupā kopā ir sīkstās pretinieces Francija un Anglija, kuru savstarpējā spēle būs čempionāta atklāšanas spēle.

Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta nolikums nosaka, ka tālāko cīņu par medaļām izslēgšanas spēlēs turpinās tikai apakšgrupu uzvarētāji. Spēle par 3.vietu nenotiks, tāpēc, līdzīgi kā citos Pasaules badmintona turnīros, bronzas medaļas saņems abi pusfināla zaudētāji.

Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā katrā komandu mačā ir piecas individuālās spēles - trīs vienspēles un divas dubultspēles. Tādējādi, komandas minimālais sastāvs ir 4 spēlētāji, kuri savā starpā veido divus pārus, bet trīs no viņiem spēlē arī vienspēles.

Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāts notiek reizi divos gados, februārī. Vienlaicīgi tas ir arī kvalifikācijas turnīrs uz Pasaules vīriešu un sieviešu komandu čempionātu (Thomas and Uber Cup), kurš notiek reizi divos gados maijā.

Komandu pieteikšanās termiņš noslēdzās 19.novembrī. 2020.gadā Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta piedalīsies 34 vīriešu un 29 sieviešu komandas. Divas komandas ir pieteikušas arī Latvijas kaimiņvalstis Lietuva, Igaunija un Krievija, savukārt Baltkrievija ir pieteikusi tikai sieviešu komandu. Tikai vienu sieviešu komandu ir pieteikusi arī Skotija, savukārt tikai vīriešu komandu ir pieteikušas Austrija, Azerbaidžāna, Šveice, Horvātija, Grenlande, Itālija un Luksemburga.

2018.gadā, kad Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionāts notika Krievijas pilsētā Kazaņā, Dānijas komandas uzvarēja gan vīriešu, gan sieviešu turnīros. Vīriešiem otrajā vietā Anglija, bet bronzas medaļas izcīnīja Francijas un Vācijas komandas. Sievietēm otrajā vietā Vācija, bronzas medaļas Krievijai un Spānijai.

Kazaņā 2018.gadā Latvijas sieviešu izlasē bija minimālais sastāvs: Liāna Lencēviča, Ieva Pope, Monika Radovska, Jekaterina Romanova, savukārt vīriešu izlasē bija Artūrs Akmens, Viesturs Bajārs, Andis Bērziņš, Ivo Keišs, Pauls Gureckis, Niks Podosinoviks, Reinis Šefers un Toms Preinbergs.

Latvijas komandas sastāvs uz 2020.gada čempionātu vēl nav apstiprināts. Tam vēl ir laiks, jo spēlētāju pieteikums ir jāpiereģistrē līdz 2020.gada 3.februārim. Atbildīgais par komandas dalību Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā ir Latvijas Badmintona federācijas Valdes loceklis Viesturs Bajārs.

Abu izlašu dalībai Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā no valsts budžeta dotācijas ir ieplānoti 3000 eiro. Iespējams, būs spēlētāji, kuri komandā iekļausies ar savu finansējumu, jo valsts budžeta prioritāte būs maksāt par spēlētājiem, kuriem jau ir iekrāti punkti Pasaules reitingā. Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā spēlētāji iegūs vidējo punktu skaitu no jau esošajiem Pasaules reitinga punktiem, plus 1% no uzvarētā spēlētāja punktiem. Ja spēlētājam šobrīd nav punktu Pasaules reitingā, tad dalību Eiropas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā viņš saņemtu 0 punktus.