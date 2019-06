SIA "Rumbulas sporta centrs" piederošajai ledus hallei "Kurbads" plāno piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu, liecina otrdien, 11. jūnijā, gaidāmās valdības sēdes darba kārtība.

Sporta bāze ""Kurbads" ledus halle" atrodas Rīgā, Lidlauka iela 37. Tā sastāv no zemes kopplatība 4,3 hektāri un vienas būves - ledus halles.

Ar pieteikumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei Izglītības un zinātnes ministrijā vērsies pats "Rumbulas sporta centrs".

Lai pārliecinātos par sporta bāzes atbilstību šī statusa piešķiršanas nosacījumiem, ministrijas pārstāvji februārī veica tās sākotnējo pārbaudi. Tāpat pozitīvu atzinumu ir devusi Latvijas Nacionālā sporta padome.

Secināts, ka "Kurbads" atbilst nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā tā darbība un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām, darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus rīko atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, tas spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus.

Tāpat sporta bāze ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai, un par to saņemti arī attiecīgo starptautisko sporta federāciju apliecinājumi, secinājusi Nacionālā sporta padome. Tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50% no faktiskā sporta bāzes noslogojuma, tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta jomā un tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

Kā uzsvērusi Izglītības un zinātnes ministrija, piešķirot tai nacionālās sporta bāzes statusu, tiktu veicināta nacionālo sporta bāzu attīstība, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka SIA "Rumbulas sporta centrs" pērn strādājis ar apgrozījumu 564 361 eiro, bet cietis zaudējumus 382 344 eiro apmērā. Uzņēmumā 51,02% daļu pieder Andim Pikānam, bet 48,98% SIA "Kurbads un ko".