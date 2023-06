LJF Kausā iejādē otrajā posmā uzvar Elza Zaķe; Kristapam Neretniekam uzvara Polijā

Skaistā un saulainā atmosfērā Inčukalnā tika aizvadīts LJF Kausa iejādē otrais posms. Otrā posma ieskaites shēmās sportisti sacentās sacensību otrajā dienā, savukārt pirmajā dienā notika izcīņa paralimpiskajā iejādē un JJS Iejādes festivāls.

Kopā abās dienās dažādās shēmās piedalījās 96 jātnieki no visām trim Baltijas valstīm. LJF Kausa II posma galvenajā shēmā – Lielā balva pēc brīvās izvēles programmas – uzvaru izcīnīja Elza Zaķe ar Vestfāles šķirnes zirgu A Splash Of Class, finišējot ar 67,159 %. Otrajā vietā ierindojās Airisa Penele ar Quince, ar 66,717 %. Trešajā vietā Elena Tretjakova ar Idalgo, ar 61,375 %.

"Sacensības bija lieliskas! Liels prieks, ka Latvijas Jātnieku federācija sadarbojas ar Jauno Jātnieku skolu un, ka LJF Kausa otrais posms notika Inčukalnā. Tas sportistiem dod pārliecību, ka tik pat kvalitatīvi var nostartēt arī citos laukumos un citās sacensību vietās šeit pat Latvijā. Īpaši patika, ka viens no tiesnešiem bija FEI četrzvaigžņu statusa arbitrs no Igaunijas, kurš nepazīst mūsu sportistus un Latvijas jaunzirgus. Tas man iedeva jauku sajūtu, ka šajās sacensībās kaut kas ir citādāk," sacīja uzvarētāja Elza Zaķe. "Mans zirgs ir diezgan tramīgs un dažādu iemeslu dēļ es pēdējos gadus neesmu startējusi ārpus mūsu valsts. Inčukalnā, manam zirgam svešā vietā, A Splash Of Class uzvedās ideāli, gandrīz tāpat kā mājās. Mums viss izdevās!"

Tikmēr Polijā, Poznaņā, aizvadītajā nedēļā norisinājās augstā CSI4* (četrzvaigžņu) statusa starptautiskās sacensības konkūrā. Latviju šeit pārstāvēja trīs sportisti – Kristaps Neretnieks, Laura Penele un Aleksandrs Šakurovs.

Pirmajā sacensību dienā Lielā apļa maršrutā ar 150 cm augstiem šķēršļiem Kristapam Neretniekam izdevās izcīnīt uzvaru. Šis maršruts arī deva ieskaites punktus FEI Longines reitingam. Grand Prix maršrutā (160 cm) Neretnieks ierindojās 14.vietā kopā ar Lietuvas sportistu Andriusu Petrovu, abiem finišējot pamatdistancē identiski - ar 4 soda punktiem 73,90 sekundēs.

Vidējā apļa maršrutā ar 140 cm augstiem šķēršļiem Penele izcīnīja devīto godalgoto vietu.