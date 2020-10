LJF uzsāk jaunu tradīciju - Latvijas Jātnieku sporta dienas

Lai padarītu jāšanas sportu atpazīstamāku un iesaistītu tajā jaunus interesentus, Latvijas Jātnieku federācija (LJF) vasaras noslēgumā ir uzsākusi jaunu tradīciju - Latvijas Jātnieku Sporta Dienu organizēšanu trīs diciplīnās.

Pajūgu braukšanā minētais pasākums norisinājās no 28. līdz 30.augustam, bet iejādē Sporta dienas notiks 24. un 25.oktobrī. Konkūra disciplīnā "Latvijas Jātnieku Sporta Dienas 2020" tika aizvadītas šajā nedēļas nogalē, 3. un 4.oktobrī, sporta centrā "Kleisti".

Divās dienās sacensībās konkūrā piedalījās vairāk nekā 400 sportiskie pāri un lielā dalībnieku skaita dēļ turnīrs norisinājās uz diviem laukumiem. Jātnieku Sporta dienās piedalījās dalībnieki no tuvākiem un tālākiem Latvijas reģioniem. Sacensības tika organizētas iekļaujot visas vecuma grupas un tā, lai tajās varētu piedalīties arī vismazākie jātnieki, kā arī sportisti ar ponijiem. Visjaunākais dalībnieks šoreiz bija sešus gadus jauns.

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents Agris Blaus informē, ka šādas sporta dienas tiks rīkotas arī turpmāk, īpaši piedomājot pie bērnu un jauniešu prasmju attīstīšanas.

Sacensību augstākajā distancē, kas bija klasiskais ātruma maršruts ar šķēršļu augstumu līdz 135 cm, uzvaru izcīnīja Sabīne Siliņa ar KWPN šķirnes zirgu Fantast (0 s.p./71,71 sek.) no JSK "Mežstrazdiņi". Bez soda punktiem maršrutu veica tikai divi sportiskie pāri. Otrajā vietā ierindojās Aleksandrs Šakurovs ar zirgu Hoogheid (0 s.p./73,81) no Rīgas JSK, bet trešajā vietā Ģirts Bricis ar Cendrasine (4 s.p./62,94) no RJSK Sport De Lux.

Augstākā maršruta uzvarētāja Sabīne Siliņa: "Ļoti jauki, ka Latvijas Jātnieku federācija ir atradusi iespēju rīkot vēl papildus sacensības, ne tikai posmus. Vēlos uzteikt jaunos šķēršļus, kuri ir lieliski. Labi, ka varam tos izmantot ne tikai Pasaules kausā vai čempionātos. Ar saviem zirgiem esmu apmierināta, jo uzvarēju divos maršrutos."