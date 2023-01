LOK Atlētu komisijas vadītāja agresorvalstu pielaišanu sacensībām neuzskata par ētiski pieņemamu rīcību

Ideja agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportistus pielaist sacensībām ir ētiski nepieņemama, sarunā ar aģentūru LETA atzina Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Atlētu komisijas vadītāja Gunta Vaičule.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) šonedēļ paziņoja, ka aicina pētīt veidus, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautisko sacensību apritē. SOK pagājušajā nedēļā šajā jautājumā konsultējusies ar SOK locekļiem, sportistu pārstāvjiem, starptautiskajām sporta veidu federācijām un nacionālajām olimpiskajām komitejām.

"Jau pirms tam savā atlētu komisijā runājām par šo jautājumu, nonākot pie vienota viedokļa, kas pilnībā sakrīt ar LOK pozīciju - kamēr Krievijas karaspēks atrodas Ukrainā, nevar būt runa par Krievijas un arī Baltkrievijas sportistu dalību sacensībās. Jebkura iespēja kaut kā legāli rast iespēju sportistiem piedalīties, manuprāt, ir nepareiza. Šeit nav runa tikai par individuāliem gadījumiem vai sportu kopumā, Krievijas karš Ukrainā izraisījis ekonomisku un humanitāru krīzi un vairs nevienam no mums neliek justies droši," stāstīja vieglatlēte Vaičule.

Ja SOK jebkādā veidā pieļaus Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību 2024.gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, Ukrainas atlēti sola boikotēt četrgades vasaras sporta veidu lielāko forumu. Atbildot uz jautājumu, vai Latvija būtu gatava pievienoties boikotam, Vaičule teica, ka šobrīd esot daudz nezināmā.

"No personīgās perspektīvas aizdomājoties, ka šobrīd ieguldu visus spēkus, lai kvalificētos olimpiskajām spēlēm, kas ir mans kā sportista mērķis... Un, ja man jautā, vai es boikotētu? Domāju, ka jā, bet vien domas par tādu soli jau tagad raisa nepatīkams sajūtas," atzina Vaičule.

Viņasprāt, šādu jautājumu aktualizējuši centieni no Krievijas un Baltkrievijas atlētiem, kā arī sporta sabiedrības tajās valstīs, kas neizjūt apdraudējumu.

"Neredzam to, kā ētiski pieņemamu rīcību. Te tomēr ir runa par kopīgām vērtībām un izpratni par lietām, nevis par formalitātēm," teica Vaičule.

SOK trešdien ziņoja, ka vairums konsultācijās iesaistīto pušu piekritušas, ka saskaņā ar Olimpisko hartu ir jāciena visu sportistu tiesības, izslēdzot diskrimināciju. Latvijas atlētu komisiju attālinātajā sanāksmē pārstāvēja smaiļotājs Roberts Akmens, kurš aģentūrai LETA pastāstīja, ka SOK prezidents Tomass Bahs savā uzrunā licis noprast, ka komiteja izjūt spiedienu par Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanu sacensību apritē.

"Jau pašā sākumā sapratu, ka sportistu viedoklis tiks uzklausīts, bet tas būs mazsvarīgs. Lielāka daļa no atlētu komisijām, kas uzstājās, bija par šo valstu sportistu atgriešanu sacensībās, taču tie bija pārstāvji no valstīm, kas ir ģeogrāfiski tālu no karadarbības. No savas komisijas bijām nosūtījuši oficiālu vēstuli ar savu nostāju - neļaut šiem sportistiem piedalīties Parīzes olimpiskajās spēlēs," stāstīja Akmens.

Āzijas Olimpiskā padome (OCA) ceturtdien paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti drīkstēs piedalīties šī gada Āzijas spēlēs. Ja Krievijas un Baltkrievijas sportistiem tiks dota iespēja pildīt Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas kritērijus, tad, piemēram, smaiļošanā, startējot Āzijas zonā, viņi būs ieguvēji, jo tur ir krietni zemāka konkurence nekā Eiropā.

SOK ieskaitā, valdības nedrīkstētu izlemt, kuri sportisti var piedalīties sacensībās un kuri nē. Tāpat konsultāciju procesā nonākts pie secinājuma, ka nevienam sportistam nevajadzētu liegt piedalīties sacensībās, liegumu pamatojot tikai ar viņa pilsonību.

Kā priekšnoteikumus, lai sportisti varētu atgriezties sacensību apritē, SOK min, ka tie varētu startēt tikai kā neitrāli sportisti, nekādā veidā nepārstāvot savu valsti vai federāciju, līdzīgi kā tas ir profesionālajās sporta līgās Eiropā, ASV un Kanādā, kā arī atsevišķos individuālajos sporta veidos.

Tāpat sportisti sacensībās varētu piedalīties, ja pilnībā respektē Olimpisko hartu. Pirmkārt, tie var būt tikai sportisti, kas nav aktīvi atbalstījušu Krievijas karadarbību Ukrainā. Otrkārt, šiem sportistiem jāatbilst Pasaules antidopinga kodeksam un citiem antidopinga noteikumiem.

Gadījumā, ja sportisti neievērotu šos priekšnosacījumus, starptautiskajām federācijām un/vai sacensību rīkotājiem nekavējoties jāatstādina viņus no sacensībām, ziņojot par to SOK.