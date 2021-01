LOK iegūst Zelta partneri

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) parakstījusi sadarbības līgumu uz diviem gadiem ar AS "LNK Industries", kas tādējādi ieguva LOK Zelta partnera statusu, vēsta LOK.

Sadarbības ietvaros LOK veicinās AS "LNK Industries" publicitāti un atpazīstamību, apliecinot uzņēmuma sociālo atbildību, savukārt AS "LNK Industries" sniegs finansiālu atbalstu, nodrošinot LOK pasākumu un projektu līdzfinansējumu.

Zelta partnerība paredz, ka AS "LNK Industries" iegūst tiesības izmantot LOK preču zīmes, Latvijas Olimpiskās komandas grafisko identitāti un iespēju pozicionēties visos LOK pasākumos, programmās un projektos.

"Esmu gandarīts, ka AS "LNK Industries", kas līdz šim jau vairākus gadus atbalstīja sociāli nozīmīgu projektu "Sporto visa klase" ir kļuvis par Latvijas Olimpiskās komitejas Zelta partneri un turpmāk sniegs būtisku ieguldījumu mūsu organizācijai", atklāj LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. "Viens no būvniecības nozares līderiem ir izvēlējies būt kopā ar sporta nozares līderi – Latvijas Olimpisko komiteju, kopīgi komandā strādājot pie LOK vīzijas 2030 realizācijas."

"Mūsu uzņēmums, AS "LNK Industries", vienmēr ir bijis aktīvs sporta atbalstītājs, jo uzskatām sportu ne vien par nozīmīgu sabiedrības kopējās veselības pīlāru, bet arī par būtisku sabiedrību vienojošu faktoru. Kļūšana par LOK Zelta partneri mums ir milzīgs pagodinājums, kā arī ir iespēja pacelt savu atbalstu sportam nākamajā līmenī, tādējādi iedvesmojot arvien plašāku sabiedrības daļu būt fiziski aktīvai un sportot", savu gandarījumu pauž AS "LNK Industries" valdes loceklis Kaspars Ratkevičs. "Mēs prioritāri atbalstīsim pasākumu "Trīs Zvaigžņu balva", kuras mērķis ir godināt Latvijas sporta izcilības, kā arī jauno sporta talantu projektu "Olimpiskais drafts", kas nodrošinās vairāku talantīgu jauno sportistu atbalstu. Mēs uzskatām, ka svarīgas ir ne tikai medaļas, bet arī stipras un sportiskas sabiedrības attīstība, kurā katrs no mums izcīna savas uzvaras."

AS "LNK Industries" ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas specializējies daudzfunkcionālo objektu – termināļu, infrastruktūras, ražošanas, hidrotehnisko un civilo objektu – būvniecībā.