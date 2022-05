LOK pieņēmusi vadlīnijas olimpiskās saimes rīcībai saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) Izpildkomitejas sēdē pieņēmusi vadlīnijas Latvijas Olimpisko sporta veidu federāciju sportistu un pārstāvju dalībai starptautiskajā sporta apritē situācijām, kas saistītas ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas sportistiem, atbalsta personālu, oficiālajiem pārstāvjiem un amatpersonām.

Pievienojoties pret ukraiņu tautu vērstā genocīda, necilvēcīgās vardarbības un diskriminācijas nosodījumam un uzskatot, ka nepieciešams spert izlēmīgus soļus Krievijas un Baltkrievijas "maigās varas" ierobežošanai kā Latvijas, tā starptautiskajā sporta apritē, LOK mudina Latvijas sporta organizācijas, sportistus un sporta darbiniekus bez kavēšanās nodrošināt savu sporta organizāciju pilnīgu atbilstību Sporta likuma un citu attiecināmo normatīvo aktu nosacījumiem kā attiecībā uz šo sporta organizāciju amatpersonām, tā arī uz dalību sporta sacensībās un to organizēšanu.

LOK prezidents Žoržs Tikmers: "Esam pieņēmuši kopīgu un valstiski vienotu nostāju, kas skaidri un nepārprotami definē kopīgo attieksmi pret notikumiem un paredz sekas, ja šī nostāja netiek ievērota. Izstrādājamās vadlīnijas preventīvi sagatavo sporta veidu federācijas lēmumu pieņemšanā un skaidras nostājas paušanā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā sporta notikumu ietvarā un arī informatīvajā telpā."

Papildus Sporta likumā noteiktajiem ierobežojumiem LOK aicina veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepieļautu Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku dalību sporta sacensībās vai jebkādos citos ar sportu saistītos pasākumos Latvijā vai Latvijas sporta organizāciju organizētos pasākumos ārvalstīs; rosināt un atbalstīt Krievijas un Baltkrievijas nacionālo sporta organizāciju dalības apturēšanu vai pārtraukšanu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās, kā arī rosināt un atbalstīt Krievijas un Baltkrievijas sportistu un sporta darbinieku dalības apturēšanu vai pārtraukšanu starptautisko sporta organizāciju kalendāros iekļautajās sporta sacensībās vai jebkādos citos ar sportu saistītos pasākumos.

Tāpat LOK mudina rosināt un atbalstīt Krievijas un Baltkrievijas sporta darbinieku atstādināšanu vai atcelšanu no jebkādu pienākumu veikšanas starptautiskajās sporta organizācijās. Turklāt katrā atsevišķā gadījumā izvērtēt savas organizācijas dalības lietderīgumu tādu sporta organizāciju darbā, kā arī to kalendāros iekļautās sacensībās vai jebkādos citos ar sportu saistītos pasākumos, kas no dalības un pienākumu izpildes nav izslēgušas, atstādinājušas vai atcēlušas Krievijas un Baltkrievijas nacionālās sporta organizācijas, sportistus un sporta darbiniekus.

LOK aicina sporta federācijas sava sporta veida sportistus un sporta darbiniekus, kuriem vienlaikus piemīt Latvijas un Krievijas vai Baltkrievijas valsts piederība, izdarīt nepārprotamu izvēli, ar kuru no minētajām valstīm šīs personas vēlas savu saistību saglabāt. Katrā atsevišķā gadījumā atbilstoši attiecināmajiem normatīvajiem aktiem un šīm Vadlīnijām izvērtēt Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību Latvijas sporta klubos. Sniegt visu iespējamo atbalstu Ukrainas sporta organizācijām, sportistiem un sporta darbiniekiem, lai kaut daļēji novērstu kara baisās sekas un negatīvo ietekmi uz iespēju piedalīties sporta apritē.

LOK iesaka iespēju robežās un nenonākot pretrunā attiecināmajiem normatīvajiem aktiem un šīm Vadlīnijām, atbalstīt tos Krievijas un Baltkrievijas sportistus un sporta darbiniekus, kas skaidri un nepārprotami nosoda Krievijas un Baltkrievijas agresīvo karadarbību Ukrainā un aktīvi rīkojas šādas karadarbības pārtraukšanai un miera atjaunošanai. Tajā pašā laikā piemērot "nulles tolerances" politiku attiecībā uz tiem Latvijas sporta sabiedrības pārstāvjiem, kuru veiktās darbības un paustie viedokļi ir pretrunā ar Latvijas valsts interesēm.

LOK norāda: jautājumu vai neskaidrību gadījumā attiecībā uz normatīvajiem aktiem un to piemērošanu vērsties Izglītības un Zinātnes ministrijas Sporta departamentā, bet sportisku vai ētiskas dabas jautājumu gadījumā – LOK Ētikas komisijā.