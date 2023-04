LOK prezidenta 'skandālā' izskanējušajos uzņēmumos saistība arī ar Baltiņa un Indriksonu ģimenēm

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera iespējamā interešu konflikta skandālā izskanējušajos uzņēmumos saikne ir ar vēl vairākām sporta sabiedrībā zināmām personām – bijušo LOK prezidentu Vilni Baltiņu senioru un bijušo Latvijas Futbola federācijas (LFF) prezidentu Gunti Indriksonu.

LTV raidījums "Sporta studija" Lieldienās vēstīja, ka esošais LOK prezidents Tikmers iesaistīts interešu konfliktā, jo ar viņa gan esošo, gan bijušo sievu saistītie uzņēmumi sniedza pakalpojumus vai piegādāja preces olimpiskajiem centriem un LOK. Tikmers savā atbildē uz izskanējušajiem pārmetumiem netieši norāda, ka aiz "nomelnošanas kampaņas" varētu stāvēt Latvijas Basketbola savienība (LBS). Savukārt LBS uz Tikmera pārmetumiem reaģēja ar aicinājumu vērtēt LOK prezidenta publiskos izteikumus un izskanējušos faktus.

LTV savā sižetā norāda, ka ar SIA "SC Kafe", SIA "Ice Ring", SIA "Express Travel", SIA "Plus Fitness" un SIA "Rumba koģenerācija" savulaik ir bijušas saistītas ar Tikmera esošo sievu Inesi Celmiņu un bijušo sievu Gitu Ducmani. Turklāt trīs uzņēmumos (SIA "SC Kafe", SIA "Ice Ring", SIA "Plus Fitness") Tikmera bijušās sievas Ducmanes daļas pēc kāda laika nonākušas Celmiņas ipašumā, kas LOK prezidentam neliekas aizdomīgi. Pēc viņa teiktā, "pašas pamainījās" (ar īpašnieces daļām), jo viņām esot "labas attiecības, draudzīgas attiecības". Interesanti, ka šajos trijos uzņēmumos izmaiņas veiktas precīzi vienos un tajos pašos datumos – Ducmane no savam daļām "atvadījusies" 2016. gada 18. oktobrī, bet Celmiņa tikusi pie uzņēmumu daļām 2017. gada 19. jūnijā.

Lai gan LOK prezidents intervijā "Sporta studijai" nekomentēja interešu konfliktu vai savu – kā olimpiskās kustības pārstāvja – ētiku. Tomēr LOK izpildkomiteja šī gada 1. februārī pieņēma "Interešu konflikta vadlīnijas". Tajās teikts, ka netiešās intereses ir "iesaistītās personas tuvāko ģimenes locekļu, piemēram, bērnu, laulātā vai partnera un apgādājamo, kā arī laulātā vai partnera apgādājamo intereses". Noteikumos uzsvērts, ka "eksistē finansiālās, profesionālās, politiskās, uzņēmējdarbības, tautības, institucionālās un lojalitātes, kā arī citas, šeit neuzskaitītas, taču faktiski konstatējamas intereses, kas ņemamas vērā, izvērtējot interešu konflikta situāciju".