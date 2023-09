Ļoti spraigās cīņās Latvijas čempionātā rollerlēpošanas duatlonā uzvar Kaparkalējs un Šuminska

Sestdien Siguldas "Fischer Slēpošanas centrā" notikušajā Latvijas čempionāta 3. posmā rollerslēpošanā duatlona disciplīnā (kross+rollerslēpošana) ļoti spraigas un līdzīgas cīņas par uzvarētāju kopējā ieskaitē norisinājās gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Vīriešiem diviem iepriekšējiem šī vasaras tituliem trešo pievienoja madonietis Lauris Kaparkalējs no "ALL-ROUND Ski Team/Madona" komandas, no kura tikai nieka 0,2 sekundes atpalika labākais jauniešu grupas pārstāvis Jēkabs Skolnieks SS "Arkādija". Sievietēm Adriānu duelī krāslaviete Šuminska, neskatoties uz kritienu, par divām sekundēm bija ātrāka nekā rīdziniece Osmane, abām tuvu esot arī jauniešu S-18 grupas līderei un pasaules junioru čempionei rollerslēpošanas sprintā Lindai Kaparkalējai no Madonas BJSS.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā nedēļas nogalē ar Siguldas novada pašvaldības atbalstu "Fischer Slēpošanas centrā" norisinās Latvijas čempionāta rollerslēpošanā trešais posms. Šīs sezonas noslēdzošais posms sākās ar interesanto duatlonu, kur pirmajā daļā ar masu startu bija jāskrien kross, bet otrajā daļā ar intervāla startu bija jābrauc ar rollerslēpēm brīvajā stilā. Līdzjutējiem bija iespējas redzēt gan šovasar ar uzvarām, godalgotām vietām un iekļūšanu sešiniekā panākumus guvušos Latvijas izlases dalībniekus, gan arī ārkārtīgi līdzīgas un aizraujošas cīņas par uzvaru.

Vīriešiem vecākajās trīs grupās – pieaugušajiem, V20 junioriem un V18 jauniešiem – vispirms bija jāskrien 3,2km kross, bet beigās 6km jāmēro brīvajā stilā ar rolleriem 6km, 1,2km apli veicot piecas reizes. Visātrākais skrējējs bija jauniešu grupas pārstāvis Jēkabs Skolnieks, kurš 3,2km reljefotajā trasē veica 11:42 un par 10 sekundēm apsteidza galveno favorītu Lauri Kaparkalēju. Vēl viens, kurš noskrēja šo distanci ātrāk par 12 minūtēm, bija siguldietis Sandijs Suhanovs (11:59), piesakoties ne tikai uz godalgu, bet arī uzvaru. Tā kā rollerslēpošanā norisinājās ar intervāla startu, tad tas sarūpēja papildu intrigu.

6km rollerslēpošanā ātrākais bija pirmo sezonu pieaugušo grupā startējošais 20 gadus vecais Lauris Kaparkalējs, kurš precīzus laikus neesot zinājis, taču bijis lietas kursā, ka esot ļoti līdzīgi ar 17 gadus veco Jēkabu Skolnieku un Sandiju Suhanovu. Beigās Pasaules kausa posma Madonā otrās vietas ieguvējs sprintā pieaugušajiem Kaparkalējs izcīnīja uzvaru (24:58,0), taču tikai par nieka 0,2 sekundēm esot priekšā labākajam V18 grupas pārstāvim Skolniekam no SS "Arkādija", kurš arī rollerslēpošanā parādīja ļoti atzīstamu sniegumu. Abi kopsummā bija nedaudz ātrāki par 25 minūtēm. Mājinieks Suhanovs, kuram arī pirmā sezona pieaugušajos, bija otrais ātrākais uz rolleriem, kopējā ieskaitē esot trešajam (+9,2 sek.), bet pieaugušo grupā izcīnot sudraba medaļu.

Noslēdzošās trīs vietas labāko sešiniekā kopējā ieskaitē nopelnīja jaunieši un juniori. Balvu Sporta skolu pārstāvošais viļakietis Indriķis Circens (25:20,0), kurš vēl šogad ziemā cīnījās par trijnieku V16 grupā, divas reizes iegūstot trešo vietu, tagad izcīnīja sudrabu V18 grupā. Tad sekoja zelta medaļas ieguvējs junioru konkurencē Silvestrs Švauksts (ALL-ROUND Ski Team/Madona), kuram nesen Itālijā otrā vieta Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā sprinta distancē. Gada sākumā ziemā V16 grupas līderis Bruno Bilans (Siguldas Sporta skola) noskrēja identiski ar Circenu, bet nebija tika ātrs uz rolleriem kā viļakietis, tāpēc iegūstot trešo vietu V18 jauniešiem un noslēdzot sešinieku kopējā ieskaitē (25:47,8). Pirmajam sešiniekam izdevās duatlonu veikt ātrāk par 26 minūtēm. Nākamais sekoja otrs labākais juniors Gustavs Sināts no "ALL-ROUND Ski Team/Madona" (26:14,0) , bet vēl piecas sekundes ilgāk trasē pavadīja rīdzinieks Bruno Krampe, kuram kopējā ieskaitē astotā vieta, bet pieaugušo grupā trešā. Tikmēr trešais junioros bija Indriķa Circena vecākais brālis Ēriks (Ziemeļlatgales Sporta centrs).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sievietēm pēc pirmās daļas jeb krosa līderes nebūt nebija tuvu viena otrai, taču rollerslēpošana ieviesa korekcijas, radot ļoti spraigas sacensības arī sievietēm, jo beigās labākās trīs satilpa piecās sekundēs. Parasti slēpotāju krosos ar labu skriešanu ir atzīmējušās Krāslavas Sporta skolas pārstāves, tāpēc arī nebija nekāds pārsteigums, ka duatlonā pēc 2km krosa pārliecinošā vadībā ar gandrīz pusminūtes pārsvaru pār tuvāko sekotāju madonieti Laumu Vīganti no S18 jauniešu grupas atradās nupat Pasaules kausā sešiniekā tikusī juniore Adriāna Šuminska. Trešā krosā finišēja SS "Arkādija" pārstāve, vēl viena juniore Adriāna Osmane.

4,8km rollerslēpošanā pārliecinoši ātrāko laiku uzrādīja 17 gadus vecā Kaparkalēja, taču pasaules junioru čempioni, kura skriešanā bija piektā, tas pacēla uz trešo vietu kopējā ieskaitē, vien piecas sekundes aiz uzvarētājas, līdz ar to pavisam pietrūkstot, lai atkārtotu brāļa Laura veikumu. Taču Kaparkalējiem tika vēl zelta medaļa, jo Linda bija labākā S18 grupā. 18 gadus vecā Šuminksa šoreiz nevarēja sasniegt tik labu rezultātu uz rolleriem, jo piedzīvoja sāpīgu kritienu, uzrādot 4,8km distancē ceturto laiku, taču ar to pietika līderpozīciju saglabāšanai absolūtajā vērtējumā un zelta medaļas izcīnīšanai (20:56,7). Tikai 2,3 sekundes krāslavietei piekāpās vienmērīgāku sniegumu parādījusī 18 gadus vecā arkādiete Osmane, kurai trešais laiks skriešanā un otrais uz rolleriem, esot vicelīderei kopējā ieskaitē un nopelnot sudraba medaļu.

Ceturtais laiks kopējā ieskaitē vien 15 gadus vecajai cēsniecei Amēlijai Zaķei, kura ar Top6 rezultātu pirms nedēļas atzīmējās PK posmā juniorēm sprintā, varēja startēt vēl S16 grupā, bet izvēlējās spēcīgāku konkurenci, nopelnot sudrabu S18 grupā (21:30,4). Amēlija aiz Kaparkalējas un Osmanes uzrādīja trešo laiku rollerslēpošanā. Ļoti līdzvērtīgi ar pusotras sekundes starpību par noslēdzošajām divām vietām sešiniekā kopējā ieskaitē cīnījās Jolanta Pence (Gulbenes BJSS/Lejasciems) un Vīgante, kurām abām bronza – Pencei (22:21,2) junioru, bet Raimo Vīganta māsai Laumai S18 grupā jaunietēm.