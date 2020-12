LSFP piešķirts finansējums Pludmales spēļu rīkošanai

Jaunā starptautiskā projektā "Eiropas Ģimeņu un sports visiem BeActive Pludmales spēles" (European Family and Sports-For-All BeActive Beach Games) Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) iesaistījusi ap 20 valstu sporta organizācijas, lai turpinātu attīstīt "BeActive Pludmales spēļu" konceptu. Projekta ietvaros 2021. gadā Latvijā un Portugālē jau otro reizi notiks Pludmales spēles. Šāda projekta īstenošana ir būtiska, jo ģimeņu sports veicina visu ģimenes locekļu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, attīstot izpratni par tā pozitīvajiem ieguvumiem, kas atspoguļojas veselības kvalitātē jebkurā vecumā, ziņo Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP).

Šā gada novembrī LSFP saņēma zaļo gaismu projekta īstenošanai – no 2020. novembra līdz 2021. gada oktobrim LSFP kopā ar partnerorganizācijām Portugālē realizēs jaunu Eiropas Savienība Erasmus+ projektu – "Eiropas Ģimeņu un sports visiem BeActive Pludmales spēles". Konceptuāli tas ir projekta turpinājums 2019. gadā LSFP uzsāktajam darbam, kas notika kopā ar vairāku citu valstu nacionālām un starptautiskām organizācijām Eiropas Savienība "Erasmus+ Sport" programmas ietvaros, lai veicinātu aktīvu atpūtu pludmalēs.

Projektā "BeActive Pludmales spēles" vispirms tika izstrādāts pieejams un iekļaujošs pludmales sporta spēļu modelis sportiskām aktivitātēm dažādos pludmales sporta veidos. Tādējādi turpinot attīstīt "BeActive Pludmales spēļu" konceptu, produktīvi un ilgtspējīgi strādājot ar iepriekšējā projekta gaitā tapušajiem materiāliem, LSFP izstrādājusi jaunu projektu –" Eiropas Ģimeņu un sports visiem BeActive Pludmales spēles" – fokusējoties uz fiziskās aktivitātes veicināšanu ģimeņu vidū.

Svarīgi sportot ģimenē

Projektā būtisks uzsvars likts uz ģimeņu iesaisti sportā un fiziskās aktivitātēs. Projekta mērķis ir piedāvāt jaunas fiziskas aktivitātes brīvā dabā un rast inovatīvus risinājumus sportošanas nolūkā kā dabiskajās pludmalēs, tā mākslīgi veidotajās – pilsētas vidē smilšu sporta laukumos, ūdenī un parkos. Plānots projekta gaitā uzņemt 20-30 video par mūsdienīgām, plaši pieejamām sporta spēlēm, ko nākotnē realizēt arī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros visā Eiropā, lai dotu tālāku impulsu sportisko aktivitāšu veicināšanai.

Saskaņā ar Eirobarometra 472 aptauju "Sports un fiziskās aktivitātes" brīvā dabā fiziskās aktivitātēs jaunieši iesaistās mazāk. Tikai 30% jaunieši vecumā no 15-24 gadiem regulāri sporto ārā, kamēr vecākā gadagājuma iedzīvotāju iesaiste ir 38-42% robežās. Viens no "BeActive Pludmales spēļu" mērķiem ir aptvert visas ģimenes paaudzes un dažādas sabiedrības sociālās grupas – bērnus un jauniešus, pieaugušos, seniorus, personas ar invaliditāti, veicināt arī ikdienā mazāk redzamu vai aktīvu, sociāli neaizsargātu sabiedrības grupu iesaisti.

"Dati liecina – tie bērni un jaunieši, kuru vecāki nodarbojas ar sportu, paši ir aktīvāki un labprāt biežāk iesaistās sportiskās nodarbēs, tātad arī mazāk laika pavada viedierīcēs. Ja vērtējam šo situāciju kontekstā ar pieaugošajām atkarībām no viedtālruņiem un videospēlēm, bet no otras puses – ar mazāk aktīvu dzīvesveidu –, tas dod pamatotu signālu, cik produktīvi ir veicināt tieši ģimeņu sportu," uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis. Fiziska aktivitāte ir būtisks elements harmoniskas atmosfēras veidošanā ģimenēs, kas savukārt ir pamats harmoniskas un stabilas sabiedrības veidošanā.

Notiks pludmales spēles ģimenēm

Pētījumi parāda nepieciešamību veicināt ģimeņu sportu arī no cita aspekta. Daži ģimenes locekļi ir fiziski aktīvāki, ar sportiskām aktivitātēm ir iespējams stiprināt fizisko un psiholoģisko veselību. Ģimenes sports var palīdzēt vecākiem un citiem ģimenes locekļiem iesaistīties sporta aktivitātēs, attīstot izpratni par tā fiziskajiem un psiholoģiskajiem ieguvumiem, kas atspoguļojas veselības kvalitātē jebkurā vecumā.

Projekta galvenais notikums būs "BeActive Ģimeņu pludmales spēles", kas vienlaikus vienā nedēļā risināsies Rīgā (Latvijā) un Portimaunā (Portugālē). Spēlēs piedalīsies ģimenes no aptuveni 20 Eiropas valstīm. Lai veidotu izpratni un varētu ieviest pludmales spēļu modeli plašākā valstu lokā, spēlēs klātienē tiks iesaistīti visi partnerorganizāciju pārstāvji.

Sportam piesaistīti 1,2 miljoni eiro

"Erasmus+ Sport" programmas kopējais mērķis ir – palielināt veselībai labvēlīgu fizisko aktivitāšu lomu ikdienas dzīvē, veicināt tautas sporta attīstību, sporta pamatu un duālās karjeras veidošanu, mazināt sociālo nevienlīdzību un atbalstīt sportu politiku valdības līmenī.

Kopumā kopš 2016. gada LSFP iesaistījusies vairāk nekā desmit dažādus starptautiskus projektus, veicinot sabiedrības nodarbošanos ar sportu Latvijā un Eiropā. Lielākie no tiem – "Promotion and Encouragement of Recreational Team Sport", "BeActive Pludmales spēles" un "Eiropas ģimeņu un sports visiem BeActive Pludmales spēles", kuru idejas autors un koordinators ir LSFP, apgūstot EK finansējumu 1 201 903 eiro apmērā. Projektā tika izstrādāti administratīvie, metodiskie un izglītības materiāli kā atbalsts sporta pasākumu organizētājiem un citām ieinteresētām personām, kas ir fundamentāli pamata elementi, uz kā būvēt tālāku tautas sporta attīstību.

Šie projektā izstrādātie materiāli ir piemēroti izmantošanai gan individuāli, atpūšoties pludmalē kopā ar citiem, gan dažādās sporta organizācijās, veidojot vidi un iespējas aktīvai atpūtai jebkurā dabiskajā vai mākslīgi veidotajā pludmalē. Tajos apkopota arī pirmo "BeActive Pludmales spēļu" sacensību pieredze 2019. gada augustā Latvijā un septembrī – Portugālē.

Iesaistīties starptautisku projektu īstenošanā var ikviena sporta organizācija. Pēdējos divos gados EK apstiprināti vairāk nekā 30 ar Latvijas sportu saistīto organizāciju projekti "Erasmus+ Sport" programmā, kurus iesniegušas tāda veida organizācijas kā sporta federāciju apvienības, sporta skolu apvienība, pašvaldība, sporta skola, sporta klubs, augstskola, vidusskola, labdarības fonds, pētniecības centrs un biedrība.

Savukārt pērn uzsākti vairāki projekti, kurus īstenojušas sporta federācijas – Latvijas Novusa federācija, Latvijas Slēpošanas savienība un Latvijas Orientēšanās federācija.