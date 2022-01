Mackeviča gandarīta par kāpumu skvoša reitingā un pārceļas uz ASV

Latvijas un Baltijas vienīgā profesionālā skvošiste Ineta Mackeviča aizvadīto gadu noslēgusi ar būtisku kāpumu Profesionālās skvoša asociācijas (PSA) reitingā, sasniedzot karjeras augstāko pozīciju – 43. vietu. Pēdējos piecus gadus liepājniece trenējās Vācijā, Paderbornā, bet šogad viņa pārcēlusies ASV, Vašingtonu, kur strādā arī viņas treneris Ronijs Vlassaks, informē korporatīvo mediju centrs "CorpMedia".

Nepilna gada laikā sportiste pakāpusies par 13 vietām, kas, tuvojoties reitinga augšgalam, ir liels sasniegums. Kopumā PSA sieviešu reitingā ir 352 spēlētājas. "Ambīcijas ar to nav mazinājušās, tuvākajā laikā tēmēju uz Top 40," apņēmības pilna ir Ineta Mackeviča.

Aizvadītajā gadā sportistei nācās sēdēt kā uz adatām, jo Covid-19 dēļ nav bijusi skaidrība par turnīru norisi, iztrūka arī klasiskā sacensību starpsezona. Pērn Ineta Mackeviča izcīnīja savu pirmo titulu PSA "Challenger" turnīrā Vācijā, kas gan vairāk deva emocionālu gandarījumu nekā reitinga punktus, jo ierobežojumu dēļ sacensībās varēja startēt tikai Vācijā dzīvojošie profesionāļi.

Par lielāko aizvadītā gada sasniegumu Ineta Mackeviča uzskata fināla sasniegšanu aprīlī notikušajā sešu tūkstošu ASV dolāru vērtajā PSA "Challenger" turnīrā Francijā, kurā tika uzvarētas vairākas sīvas pretinieces un demonstrēta stabila spēle. Gandarījums ir arī par tāda paša līmeņa turnīru oktobrī, kurā salīdzinoši spēcīgākā sastāvā jau pusfinālā nācās piekāpties turnīra uzvarētājai.

Jāteic, ka nelielākos turnīros spēlētāju sastāvs bija spēcīgāks nekā agrāk, jo, nezinot, vai ierobežojumu dēļ būs iespēja spēlēt citos turnīros, spēlētāji spēlēja tajos, kuri notika. Turklāt, Covid-19 laikā varēja rīkot turnīrus ar samazinātu balvu fondu, bet tajos iegūto punktu skaits bija lielāks.

Latvijas sportistei pērn izdevies iespraukties to spēlētāju vidū, kas regulāri tiek uz platīna turnīriem (pasaules tūres turnīri ar augstāko balvu fondu – sākot no 165 000 ASV dolāriem ar 48 spēlētāju ierobežojumu), kur arī var iegūt vairāk reitinga punktus. Pirmais šā gada platīna turnīrs ASV, Ņujorkā, kurā Ineta Mackeviča plānoja piedalīties, no janvāra vidus pārcelts uz maiju. Arī februāra sākumā paredzētais bronzas līmeņa (24 spēlētāji, 45-47,5 tūkstoši USD balvu fonds) turnīrs Ņujorkā ir pārcelts.

Pirmais Inetas Mackevičas turnīrs šogad būs bronzas līmeņa turnīrs ASV, Klīvlendā 27. janvārī, nedēļu vēlāk šāda pat līmeņa turnīrs Sinsinati, februāra vidū – Vašingtonā, kam sekos pirmais šā gada platīna turnīrs Čikāgā.

Dalībnieku sastāvs Vašingtonā solās būt ļoti spēcīgs, un Latvijas pārstāvei tajā piešķirta "wild card". Sacensības notiks klubā "Squash On Fire" kortos, kurus Ineta Mackeviča nu jau var saukt pār "mājas kortiem".

"Kopš trenera pārcelšanās uz ASV es jau bieži laikā starp turnīriem paliku Vašingtonā, kur tuvumā man arī dzīvo radinieki. Esmu te satikusi arī cilvēkus ar latviešu saknēm un sāku iejusties," sāka sportiste.

Līdz ar pandēmiju Ineta Mackevičai Vācijā kļuvis par šauru: "Skvoša un fiziskie treniņi tur bija ļoti labi, bet spēlētāju, sparingpartneru manā līmenī sāka palikt arvien mazāk. Ne mazāk svarīga ir finansiālā puse. ASV daudz skvošu spēlē koledžās, tas ir diezgan prestižs sporta veids. Arī vietējie kluba spēlētāji augstu novērtē profesionāla spēlētāja klātbūtni."

"Ar "Squash On Fire" kluba vadību vienojāmies par sadarbību un nokārtojām vīzu uz trīs gadiem. Turpmāk pārstāvēšu šo klubu PSA tūrē un iespēju robežās palīdzēšu ar treniņiem un dažāda veida skvoša aktivitātēm un pasākumiem," pārcelšanās nianses atklāj Ineta Mackeviča.

Inetai Mackevičai atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem sniedz arī Latvijas Skvoša federācija (LSF) sadarbībā ar Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, kā arī SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija".