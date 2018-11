Skeitborda žurnāls "Thrasher" ir nosaucis nominantus starptautiskajai "Skater of the Year" (Gada skeiteris) balvai, kuru starpā arī ventspilnieks Madars Apse

"Ņemot vērā, ka skeitborda industrijā īsti nav lielākas balvas par šo, tad kaut vai būt nominētam ir ļoti, ļoti forši un priekš manis liels sasniegums," portālam "Delfi" pastāstīja Madars Apse.

Vaicāts par lielākajiem konkurentiem nominantu sarakstā, Apse norāda, ka tādu nav, jo visi ir savējie: "Mēs "Element" komandā fanojam par Evanu Smitu, kurš ir nominēts arī iepriekšējos gadus, bet nekad nav uzvarējis. Brendons Vestgeits vai čoms no Argentīnas – Miltons Martines. Par katru nominēto es varu pateikt kaut ko labu."

"Skater of the Year" balvai tiek nominēti aktuālākie un aizvadītā gada produktīvākie skeitbordisti. Apse skaidro, ka arī viņam šis ir bijis aizņemts gads – skeitborda uzņēmums "Element" ir izdevis skeitborda filmu "Peace", kurā lielu lomu spēlē arī latvietis. Tāpat viņa komanda uzvarēja vienās no šā brīža populārākajām skeitborda sacīkstēm, ko rīko "Thrasher" un televīzijas kanāls "Viceland", – "King of the Road", kurās divu nedēļu garumā, ceļojot cauri ASV, komandas pilda izaicinājumus.

Runājot par nākotnes plāniem, Madars Apse ir lakonisks: "Jāturpina skeitot!" Atklāj, ka priekšā ir gana daudz darba, jo nākamajā gadā kompānija "DC Shoes" veiks filmēšanu Eiropā, kurā piedalīsies arī latvietis.

Tiesa, šobrīd no aktīvas skeitošanas Apse ir spiests paņemt pauzi, jo sarautu potītes saišu rezultātā ir tikko pārdzīvojis operāciju. Tāpat atlabšanas laikā tiks veiktas arī citas profilaktiskas ķirurģiskās iejaukšanās, lai sagatavotos nākamajai sezonai.

Šajā vasarā Madars Apse iespēja arī izveidot nelielu skeitborda tūri Latvijā, kuras ietvaros dažādās pilsētās varēja sastapt pasaulē atzītus skeitbordistus.

Latvijas tūres video:

"Gada skeiteris" (Skater of the Year) ir ikgadēja balva, ko pasniedz viens no vadošajiem skeitborda žurnāliem "Thrasher". Tradīcija tika aizsākta 1990. gadā, kad titulu saņēma nozares ikona Tonijs Hauks. Šī tiek uzskatīta par vienu no prestižākajām balvām skeitborda kultūrā, kurai tiek nominēti aktuālākie un aizvadītajā gadā nopelniem bagātākie sportisti.

Par Madaru Apsi ir iespējams balsot šeit.