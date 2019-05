Madonā šovasar pulcēsies pasaules labākie rollerslēpotāji

Šovasar pirmo reizi Latvijā norisināsies Pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Labākie šīs disciplīnas sportisti junioru un pieaugušo grupās no aptuveni 30 pasaules valstīm šovasar no 7. līdz 11. augustam tiksies "Smeceres sila" trasē, Madonā, kā arī īpaši veidotā trasē Madonas ielās.

Četrus iepriekšējos gadus Madonā norisinājās Pasaules kausa posmi, tomēr šis ir pirmais gads, kad Latvijā notiks Pasaules čempionāts. Tas lielā mērā saistīts ar labiem panākumiem līdzšinējo posmu organizēšanā Madonā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) Rollerslēpošanas apakškomisiju.

Šonedēļ Horvātijas pilsētā Dubrovnikā norisinājās ikgadējais FIS kongress, kurā piedalījās arī Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Agris Lungevičs, kā arī "Smeceres sila" trases vadītājs Gunārs Ikaunieks, lai klātesošos iepazīstinātu, kā arī aicinātu uz jau augustā gaidāmo Pasaules čempionātu Madonā.

Agris Lungevičs, Madonas novada domes priekšsēdētājs: "Tas ir pirmreizējs, šāda līmeņa pasākums Latvijā. Esmu lepns, ka tas norisināsies tieši Madonā. Jāsaka, ka esam vairāku gadu garumā sistēmiski strādājuši, lai tas varētu īstenoties. Četrus gadus "Smeceres silā" un Madonas pilsētas ielās norisinājās Pasaules kausa posmi rollerslēpošanā, bet šogad pavērās iespēja pretendēt uz Pasaules čempionāta statusa organizēšanu. Esam ieguldījuši darbu trases labiekārtošanā, kā arī spējām izpildīt starptautiskās prasības, kas attiecas uz rezultātu fiksēšanu un apstrādi."

"Palaist garām šo pasākumu nevarēs arī novada iedzīvotāji, jo daļa no sacensībām norisināsies pilsētas teritorijā. Pasaules čempionāta ietvaros paredzēta arī krāšņa kultūras programma (uzstāsies: "The Sound Poets", "Triānas parks" un citi mākslinieki), lai ārvalstu viesiem no vairāk nekā 30 pasaules valstīm, būtu iespēja iepazīt novada un Latvijas tradīcijas un māksliniekus. Tāpat padomāts arī par vietējiem atbalstītājiem – visa čempionāta garumā paredzētas dažādas aktivitātes, arī ģimenēm ar bērniem. Mūsuprāt, tā ir arī lieliska iespēja arī vietējiem uzņēmējiem, jo pasaules līmeņa pasākums uz pilsētu un novadu atvedīs vairākus simtus sportistu un viņu pavadošo personālu," uzsver A. Lungevičs.

Latvijas vadošais rollerslēpotājs Raimo Vīgants: "Pašreiz norisinās ļoti intensīvs sagatavošanās posms sacensībām, kas tiek salāgots ar studiju procesu, tāpēc trenējos gan Rīgā, gan mājas trasē – Madonā. Pirmo gadu nestartēšu junioru grupā, bet spēkiem mērošos ar vīriem elites grupā. Augustā gaidāmajām sacensībām, iegūstot Pasaules čempionāta posmu, uz pleciem gulsies lielāka atbildības sajūta, jo čempioni rollerslēpošanā tiek "kronēti" tikai vienu reizi divos gados. Tāpat, gaidāms, ka būs ļoti sīva konkurence, jo uz pasaules kausa posmiem vadošās valstis ne vienmēr deleģē augstākās raudzes sportistus, tad, savukārt, tagad – trasē dosies sportisti, kas ierindojas pasaules TOP 30. Protams, ir liels prieks, ka sacensības norisināsies dzimtajā Madonā. Aicinu visus atbalstītājus uz augustā notiekošo Pasaules čempionātu! Runājot visu Latvijas sportistu vārdā, varu teikt, ka aizstāvot valsts godu šāda mēroga sacensībās, ikviens no mums būs gandarīts redzēt atbalstītājus – tas dod vēl lielāku motivāciju trasē izlikt no sevis visu!"

Pasaules čempionāts rollerslēpošanā Madonā norisināsies no 7. līdz 11. augustam. 8.augustā plkst. 9.00 paredzētas individuālās distances, savukārt, plkst. 20.00 Saieta laukumā, pilsētas centrā norisināsies sacensību svinīgā atklāšana. 9. augustā rollerslēpotāji dosies pilsētas ielās, plkst. 16.00 sākot ar sprinta sacensībām, savukārt 10. augustā plkst. 15.00 paredzēts masu starts brīvajā stilā. Sacensību noslēdzošajā dienā, 11. augustā, no plkst. 9.00 "Smeceres sila" trasē paredzēta komandu sprinta stafete, kā arī laureātu apbalvošana.