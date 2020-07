Madonas pusē aizvadītas Latvijas kausa sezonas pirmās sacensības

Aizvadītajā nedēļas nogalē "Smeceres sila" slēpošanas bāzē ar "OK Aronas kausa" sacensībām tika atklāta Latvijas kausa sezona orientēšanās sportā, aizvadot pirmo un otro posmu. Dāmu elitē uzvara kopvērtējumā un arī abos Latvijas kausa posmos Sandrai Grosbergai no "CPSS/Meridiāns/Pārgauja", kamēr starp vīriem pirmajā dienā labākais bija Mārtiņš Sirmais ("Auseklis IK"), bet otrajā dienā un kopvērtējumā uzvara Uldim Upītim (Kāpa OK), informēja Latvijas Orientēšanās federācijas sabiedrisko attiecību daļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Abas "OK Aronas kausa" sacensību dienas norisinājās "Smeceres sila" slēpošanas bāzes apkārtnē, kur biezs ceļu un taku tīkls mijās ar stāvām nogāzēm, purviņiem un dažādas skrienamības pakāpes izcirtumiem.

Sacensības dāmu elitē noslēdzās bez lielas intrigas un abās sacensību dienās vietu sadalījums labāko trijniekā bija nemainīgs. Gan vidējā, gan garajā distancē S. Grosberga tuvāko sekotāju Signi Sirmo ("Alnis OK-JNSC") apsteidza par vairāk kā sešām minūtēm, un kopvērtējumā par gandrīz 13 minūtēm. Trešā vieta mājiniecei Unai Aramai ("Madonas BJSS/OK Arona"), kura divu dienu summā uzvarētājai piekāpās par vairāk kā 25 minūtēm.

"Ir lieliska sajūta beidzot sākt intensīvu sacensību sezonu, jo pavasarī aizvadīju kvalitatīvu treniņu periodu un esmu lieliskā fiziskajā formā. Arī "OK Aronas kausu" vairāk izmantoju kā treniņu, un kā tāds tas noteikti izdevās. Abās sacensību dienās pieļāvu kļūdas distancē, taču skriešanas ātruma ziņā šobrīd esmu krietni priekšā konkurentēm un spēju zaudēto laiku atgūt diezgan ātri," komentēja Grosberga. "Par motivācijas trūkumu pavasarī nevarēju sūdzēties, jo marta sākumā nomainīju treneri, un pāris mēneši bez sacensībām bija tieši tas, kas vajadzīgs, lai pierastu pie jaunā treniņu ritma. Protams, ir žēl, ka šogad visas starptautiskās sacensības, tostarp arī Pasaules un Eiropas čempionāti ir atcelti, un Latvijas izlases tērpā startēt visticamāk nesanāks. Taču tajā pašā laikā šī ir unikāla iespēja izmantot veselu gadu, lai eksperimentētu ar treniņiem un neuztrauktos par svarīgiem startiem."

Vīru elitē pirmo sacensību dienu ar uzvaru noslēdza Sirmais, kurš 6,4 kilometrus garo distanci veica 41 minūtē četrās sekundēs, otrās vietas ieguvēju Edgaru Bertuku ("Alūksne-Ape OK") apsteidzot par 25 sekundēm. Trešajā vietā ierindojās Ilgvars Caune ("Azimuts OK-Sm BJSS"), kurš no uzvarētāja atpalika par vairāk kā divām minūtēm.

Kopvērtējuma vietu sadalījumu gan noteica tieši otrās dienas rezultāti, kur labāko trijnieks bija tāds pats kā kopvērtējumā. Upītis, kurš pirmajā dienā finišēja ceturtajā vietā, 13,5km garo distanci veica gandrīz divas minūtes ātrāk kā otrās vietas ieguvējs Artūrs Pauliņš (Azimuts OK-Sm BJSS), savukārt trešā vieta Aināram Drozdam (CPSS/Meridiāns/Pārgauja).

Upītis atzina, ka abās sacensību dienās pieļāva samērā lielas kļūdas, taču pēc sarežģītas un traumām pilnas ziemas ir priecīgs par uzvaru. "Vidējā distancē kopā kļūdījos ap četrām minūtēm. Garajā distancē gāja ļoti labi pirmo stundu, bet tad spēki sāka beigties un kļūdījos vēl ap divām minūtēm uz punktu, kas bija takas malā. Kopumā ar šī brīža spējām esmu priecīgs par rezultātu garajā distancē. Šī ziema man nebija tāda, kā gribētos. Janvāra vidū ieguvu stresa lūzumu, kā dēļ nevarēju skriet divus mēnešus, bet maija vidū, kad jau atkal sāku normāli trenēties, pagriezu potīti, kas liedza skriet vēl vienu mēnesi. Šobrīd jau atkal esmu atpakaļ normālā treniņu ritmā un forma acīmredzami iet uz augšu."

Sezonas trešais Latvijas kausa posms būs reizē arī Latvijas čempionāts garajā distancē, kas 19. jūlijā norisināsies pie Pļaviņām.