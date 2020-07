Majoru pludmalē norisināsies Pasaules kausa posms ielu vingrošanā

Sestdien, 11. jūlijā, pulksten 14.00 Majoru pludmalē notiks Pasaules kausa posms ielu vingrošanā. Pasākums pulcēs 25 labākos ielu vingrotājus no astoņām valstīm. Sacensības Jūrmalā ir viens no desmit Pasaules kausa posmiem, kas šogad norisināsies visos pasaules kontinentos. Katra posma uzvarētājs kvalificēsies finālsacensībām, kas notiks gada beigās Helsinkos, ziņo organizatori.

Katram no Pasaules kausa posmiem notiek sīva atlase – maksimālais dalībnieku skaits katrā posmā ir 25 atlēti un tikai uzvarētājs kvalificējās Pasaules kausa finālam Helsinkos. 11. jūlijā plkst. 14.00 norisinājās arī tautas klases sacensības ielu vingrošanā, kurā varēs piedalīties visi gribētāji un tiks noskaidroti labākie spēka un frīstaila kategorijā sievietēm, junioriem, juniorēm un vīriešiem.

Latviju Pasaules kausa posmā Jūrmalā kopā pārstāvēs seši dalībnieki: Dmitrijs Širājevs, Ingus Brīnums, Aleksandrs Kaminskis, Vlads Djomins, Gvido Bērziņš un Edgars Lazdiņš. Par favorītu starp mājiniekiem tiek uzskatīts Dmitrijs Širājevs kurš iepriekšējā sezonā ir ieņēmis vairākas godalgotās vietas starptautiskās ielu vingrošanas sacensībās. Vēl Jūrmalas posmā startēs labākie ielu vingrotāji no Dānijas, Izraēlas, Somijas, Ukrainas, Čehijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Igaunijas.

Profesionāļu klases dalībnieki Jūrmalā sacentīsies frīstaila kategorijā, savukārt skatītāji varēs sacensties tautas klases spēka un frīstaila sacensībās. Jūrmalas posmu, kā arī pārējos desmit pasaules posmus un finālu, kas norisināsies gada beigās Helsinkos, rīko Latvijā dibinātā Pasaules Ielu vingrošanas federācija.

"Latvija ir bijusi starta vieta un joprojām ir mājvieta visai lielajai ielu vingrošanas kustībai pasaulē," uzsver Pasaules Ielu vingrošanas federācijas prezidents Māris Šlēziņs. "Nu jau tradicionāli reizi gadā esam gatavi piedāvāt visiem Latvijas ielu vingrošanas faniem to, kas viņiem pienākas, pateicībā par visu atbalstu un uzticību kopš 2009. gada."

Dalībnieku vidū no citām valstīm ir 2013. gada pasaules čempions ielu vingrošanā Andžejus Žilo un 2015. gada pasaules čempionāta 2. vietas ieguvējs Roberts Polonskis no Lietuvas, kā arī 2016. Pasaules kausa kopvērtējuma trešās vietas ieguvējs soms Edgars Zindoga. Starp dalībniekiem ir arī 2019. gada nacionālo čempionātu uzvarētāji Jaspers Neumans no Dānijas, Artjoms Vladislavs no Ukrainas, Karls Nidass no Igaunijas un Patriks Černijs no Čehijas.

Pasākuma apmeklētāji varēs atbalstīt savus favorītus, piedaloties skatītāju simpātijas balvas noteikšanā. Skatītāju balvu iegūs tas sportists, kurš saņems visvairāk balsu. Pēc iepriekšējās pieredzes parasti šo balvu saņem tie dalībnieki, kuri paralēli spēcīgu ielu vingrošanas elementu izpildei neaizmirst arī par publikas izklaidēšanu.

Pasaules kausa posms norises laikā apmeklētāji varēs piedalīties dažādos konkursos, baudīt populāru Latvijas DJ uzstāšanos un citu mākslinieku priekšnesumus.