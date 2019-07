Mamedjarovs pārspēj Vašjē-Lagravu pirmajā Rīgas 'Grand Prix' posma finālspēlē šahā

Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) organizētā Rīgas "Grand Prix" izcīņas posma pirmajā finālspēlē pirmdien Azerbaidžānas pārstāvis Šahrijars Mamedjarovs pārspēja Francijas šahistu Maksimu Vašjē-Lagravu.

Mamedjarovs pirmajā partijā spēlēja ar baltajām figūrām un izmantoja šo priekšrocību. Pēc nospēlētām divām stundām 19 minūtēm un 23 sekundēm Francijas lielmeistars atzina sevi par uzvarētu pēc balto 28. gājiena.

Vadībā ar 1:0 izvirzījies Azerbaidžānas šahists, kuram uzvarai turnīrā otrdien pietiek ar neizšķirtu. Ja uzvarēs Vašjē-Lagravs, trešdien, 24. jūlijā tiks izspēlēts taibreiks ar aizvien vairāk saīsinātu laika limitu.

Iepriekšējās "Grand Prix" Rīgas turnīra kārtās Maksims Vašjē-Lagravs, kura reitings ir 2775 punkti, ar 1,5:0,5 pārspēja čehu Dāvidu Navaru un Veselinu Topalovu no Bulgārijas un Krievijas šahistu Aleksandru Griščuku. Mamedjarovs ar reitingu 2765 punkti ar tādu pašu rezultātu pieveica Krievijas lielmeistaru Daņiilu Dubovu, ar 2,5:1,5 – Janu Dudu no Polijas un ar 1,5:0,5 – ASV šahistu Vesliju So.

"Grand Prix" turnīra Rīgā balvu fonds ir 130 000 eiro, kamēr sacensību seriāla kopējais prēmiju apjoms ir 800 000 eiro. Sezonas pirmo divu vietu ieguvēji kvalificēsies 2020. gada pasaules čempionāta pretendentu turnīram, kurā šahisti cīnīsies par iespēju sēsties pie viena galdiņa ar planētas čempionu Magnusu Kārlsenu no Norvēģijas.

Katrā "Grand Prix" posmā piedalās 16 no pasaules labākajiem šahistiem, spēkojoties izslēgšanas sacensību formātā. Kopumā seriālā startē 21 šahists, katram no viņiem piedaloties trijos no četriem "Grand Prix" etapiem.