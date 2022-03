Meškovs svin uzvaru arī otrajā Eiropas šaha čempionāta cīņā

Latvijas lielmeistars Ņikita Meškovs pirmdien Slovēnijā arī otrajā Eiropas šaha čempionāta cīņā svinēja uzvaru.

Meškovs (reitings - 2561), spēlējot ar baltajām figūrām, uzvarēja starptautisko meistaru no Austrijas Georgu Kilgusu (2415).

Meškovs turnīrā izsēts ar 75.numuru, bet viņa pretiniekam ir 150.numurs.

Pēc divām kārtām Latvijas lielmeistars ar diviem punktiem ieņem 32.vietu 317 šahistu vidū.

Trešā kārta notiks otrdien.

Turnīrs tiks aizvadīts 11 kārtās ar apdomas laiku katram no šahistiem 90 minūtes pirmajiem 40 gājieniem plus 30 minūtes līdz spēles beigām ar 30 sekunžu pievienošanu par katru gājienu, sākot no pirmā.

Turnīra noslēgums paredzēts 6.aprīlī.

Balvu fonds ir 100 000 eiro, no kuriem uzvarētājs iegūs 20 000 eiro. 20 labākie spēlētāji iekļūs 2023.gada Pasaules kausa izcīņā, kas ir viens no pasaules čempiona titula izcīņas cikla posmiem.

Meškovs ir vienīgais Latvijas pārstāvis šajās meistarsacīkstēs. Pirms trim gadiem viņš no četriem pašmāju šahistiem sasniedza augstāko pozīciju, ierindojoties 45.vietā. Savukārt 2016.gadā lielmeistars Igors Kovaļenko izcīnīja sudraba medaļu.