Mūziķis Kārlis Būmeisters trešo reizi startēs 'Ironman' sacensībās Tallinā

5. augustā Tallinā "Ironman" sacensībās trešo reizi startēs mūziķis Kārlis Būmeisters, mērojot "pusīti" no dzelzsvīru distances jeb 70,3 jūdzes – 1,9 km peldus, 90 km uz velosipēda un 21,1 km skriešus. Nozīmīgo distanci pasaulē plaši pazīstamajā "Ironman" triatlonu seriālā mūziķis plāno veikt aptuveni piecu stundu laikā.

"Man visizaicinošākais ir sacensību pirmais – peldēšanas posms. Īsti nezini, kāds būs temps un daudz kas ir atkarīgs no pārējiem dalībniekiem. Ir gadījies, ka šīs distances vidū kāds pēkšņi izdomā peldēt brasā un no visa spēka ar papēdi iesit pa vēderu, kas mentāli uz brīdi izsit no līdzsvara. Tomēr, noslēdzot peldēšanas posmu, sacensības faktiski tikai sākas," stāsta Kārlis. Neskatoties uz atsevišķiem starpgadījumiem, kas sacensību laikā var notikt, triatlonisti kopumā esot draudzīgi un savstarpēji atbalstoši. "Tā ir ļoti simpātiska šī sporta veida iezīme, ka triatlonisti ir gatavi viens otram palīdzēt un dalīties ieteikumos kā par labāko riepu spiedienu un piemērotāko brīdi, kurā iestiprināties ar želejām, tā arī citām tēmām. Triatlons sportiska entuziasma līmenī nav sacensība vienam ar otru, bet gan ar sevi, un vienlaikus tu pats sev esi arī lielākais pretinieks," atzīst mūziķis.

Kārlis savu pirmo triatlonu veicis aptuveni 16 gadu vecumā dzimtajos Vecāķos. Tagad, divas desmitgades vēlāk, pēc skaudriem treniņiem daudzu gadu garumā Kārlis atzīst, ka savai jaunības versijai "ieliktu" jebkurā disciplīnā. Vislabāk viņam patīk riteņbraukšanas posms, jo tajā iespējams sasniegt salīdzinoši lielu ātrumu, traukties citiem garām un dalībnieki neskopojas ar uzmundrinošiem uzsaucieniem viens otram. "Pēdējā – skriešanas disciplīnā parasti visi barā dodamies uz priekšu, vairs neesam tik smaidīgi un klusītēm turpinām distanci līdz finišam," saka Kārlis.

Šobrīd Kārlis ikdienā dzīvo Briselē, kur pilda Eiropas Parlamenta (EP) Konservatīvo un reformistu grupas politiskā padomnieka amata pienākumus. Tur pusdienu pārtraukuma laikā viņš nereti mēdz uzrīkot improvizētus treniņus – uzvilkt šortus un skriet augšā pa EP ēkas kāpnēm. "Šādi treniņa nolūkā vidēji noskrienu aptuveni 150 stāvus. Pirmajās reizēs viens otrs kolēģis īsti nesaprata, ko es daru, bet nu jau neviens vairs jautājumus neuzdod – vienkārši atmet ar roku," atklāj Kārlis. EP kāpņu telpā viņam ir gadījies satikt arī dažādas augsta līmeņa amatpersonas, bet pārsvarā viņš tur esot viens, jo EP darbinieki ikdienā aktīvi izmanto aptuveni 50 ēkas liftus. Arī Latvijā Kārlis cenšas brīvos brīžus izmantot treniņiem, tāpēc, piemēram, dodoties muzicēt kopā ar savu grupu uz koncertiem Valmierā vai kādā citā Latvijas pilsētā, viņš ceļu no Rīgas mēdz mērot ar velosipēdu.

Kārlis Būmeisters ir triatlona entuziasts un ar to nodarbojas amatiera līmeni, tomēr ir priecīgs, ka tādējādi var ne tikai uzturēt sevi labā fiziskā formā, bet arī rādīt sportiskā dzīvesveida piemēru saviem bērniem. Mūziķa astoņus gadus vecais dēls jau ir piedalījies vairākās triatlona sacensībās un izcīnījis medaļas, turpinot sava tēva un vectēva aizraušanos ar sportu.