Nedēļas nogalē Baldonē atkal risināsies vēsturiskā handbola 11 pret 11 turnīrs

Jau šo sestdien 5.augustā, Baldones stadionā norisināsies jau ceturtā "GMT Beauty" kausa izcīņa rokasbumbā, kur vienā laukumā spēkiem mērosies 11 spēlētāji pret 11.

Līdzšinējos turnīros par uzvarētājiem kronēti "Latgols" kluba pārstāvji, lai gan iepriekšējā gadā "Latgols" liktenis izšķīrās vien pēdējā minūtē. Šogad savu dalību ir apstiprinājusi arī komanda no Lietuvas pilsētas Šauļi, kas varētu saasināt cīņu par kausu.

Šāda veida rokasbumbas spēle notiek futbola laukumā, zālāja. Agrāk to spēlēja no 50. gadu vidus līdz 60. gadu sākumam, līdz to izkonkurēja mūsdienās pazīstamais handbola 7:7 modelis. Bijušās PSRS teritorijā pirmās 11:11 handbola sacensības risinājās 1955. gada septembrī Rīgā un vīru komandu konkurencē uzvarētāji bija mājinieki – Rīgas "Daugavas" sportisti.

Interesenti un līdzjutēji aicināti sestdien, 5.augustā, plkst. 16:00 Baldonē, Stadionā ielā 6. Spēļu pārtraukumos būs iespēja piedalīties konkursos un laimēt dažādās pārsteiguma balvas.