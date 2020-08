Neraugoties uz Covid-19 ierobežojumiem, Jelgavā gatavojas 'Yonex Latvia International'

Piektdien, 28.augustā, Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, spītējot Covid-19 radītajām problēmām, sāksies pasaules reitinga badmintona turnīrs “Yonex Latvia International 2020”, informē organizatori.

Tas būs pirmais pasaules reitinga badmintona turnīrs pēc 2020.gada 15.martā notikušā “Yonex All England”, tāpēc Jelgavā notiekošajam turnīram ir pievērsta arī pastiprināta uzmanība visā pasaulē.

“Diemžēl pēdējo nedēļu izmaiņas Covid-19 skarto valstu sarakstā ir ietekmējušas arī badmintona turnīra dalībnieku sarakstu. Ir atcelti lidojumi uz Rīgu no daudzām valstīm, tai skaitā Dānijas, Beļģijas, Nīderlandes un Polijas, tādējādi ietekmējot ne tikai šo, bet arī citu valstu spēlētāju iespējas nokļūt uz Jelgavu,” stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un pasaules reitinga badmintona turnīra “Yonex Latvia International 2020” direktors Kristians Rozenvalds.

Pasaules reitinga badmintona turnīrā “Yonex Latvia International 2020” sākotnēji pieteicās 118 spēlētāji no 19 valstīm, taču iknedēļas publicētas izmaiņas Covid-19 skarto valstu sarakstā ir ietekmējušas arī badmintona turnīrā pārstāvēto valstu sarakstu. Sākotnēji bija spiesti atteikties spēlētāji no Polijas, Zviedrijas, Ukrainas, Šveices, pēcāk atteicās arī Somijas, Anglijas un Ungārijas badmintona spēlētājiem, bet pēdējās nedēļas laikā bija spiesti atteikties arī spēlētāji no Beļģijas, Nīderlandes, Īrijas, Skotijas, Slovākijas, Kipras un Maltas.

Šobrīd turnīrā ir palikuši spēlētāji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Itālijas.

“Lai būtu drošs, ka turnīrs notiks un tiks iekļauts pasaules reitingā, nepieciešami vismaz 8 dalībnieki katrā no piecām disciplīnām, kā arī jābūt vismaz divām pārstāvētām valstīm. Par to esmu drošs. Turnīrs Jelgavā notiks,” norāda Kristians Rozenvalds.

“Šogad mēs nevaram lepoties ar masveidību, nevaram lepoties ar Eiropas vadošo spēlētāju piedalīšanos, taču, šogad šis mūsu turnīrs ir īpaši nozīmīgs pasaules mērogā, tik nozīmīgs, kāds iespējams nekad vairs nebūs. Mēs esam pirmie pēc Covid. Mūsu uzdevums ir atgriez ticību un motivāciju spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem, kā arī atjaunot interesi par badmintonu sponsoriem, faniem un medijiem,” norāda Rozenvalds.

Šobrīd jau atcelti daudzi Pasaules reitinga badmintona turnīri arī septembrī, izņemot 20.septembrī vienlaicīgi ieplānotos “International Mexicano” un “Benin International”, bet nedēļu vēlāk vienlaicīgi ieplānoti trīs turnīri - “Victor Croatian International”, “Iberdrola Spanish International” un “Guatemala International”. “Latvijā augustā beigās notiekošais pirmais turnīrs pēc Covid-19 ir ļoti nozīmīgs signāls turnīru rīkotājiem visā pasaulē, iedrošinot viņus neatcelt ieplānotos turnīrus, taču piemērojot tos jaunajiem un specifiskajiem apstākļiem,” aicina Rozenvalds.