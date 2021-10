Neretniekam godalgotas vietas jātnieku sporta sacensībās Itālijā

Latvijas olimpietis Kristaps Neretnieks nedēļas nogalē ieguvis godalgotas vietas dažādas grūtības pakāpes maršrutos divu zvaigžņu sacensībās Itālijā, informē Latvijas Jātnieku federācija.

Kopumā sacensībās Sandžovanni Latvijas vadošais konkūrists Neretnieks startēja ar četriem zirgiem.

Ar zirgu "Cerano" (agrāk "Cerosino") lielā apļa A grupā Neretnieks ieguva otro vietu, bet kopvērtējumā – trešo vietu. Maršrutā startēja vairāk nekā simt dalībnieku.

Otrajā sacensību dienā Itālijā pasaules reitinga ieskaites maršrutā Neretniekam ar "Cerano" trešā vieta, bet vidējā apļa maršrutā ar "Chicarito" otrā vieta. Noslēdzošajā sacensību dienā labākais rezultāts ar ērzeli "Ethos" – piektā vieta septiņgadīgo zirgu konkurencē.

"Grand Prix" pamatmaršrutā ar "Cerano" Latvijas duetam četri soda punkti, kas kopvērtējumā ļāva ierindoties 30. vietā.

"Godīgi sakot, pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm nebija viegli atgriezties divu zvaigžņu statusa sacensību ikdienā un realitātē. Kāds man teica, ka 41 gadu neviens no Centrāleiropas zonas, kas faktiski ir viss bijušais Austrumu bloks, mūsu sporta veidā olimpiskajās spēlēs nebija lecis finālā. Mēs to paveicām, šobrīd tas šķiet kā sapnis, no kura tomēr esam paņēmuši reālu pieredzi nākamajiem lielajiem startiem un lūkojamies Parīzes virzienā, bet šobrīd – realitātē Eiropā esam atpakaļ divu-trīs zvaigžņu sacensībās," pauda sportists.

Arī nākamajā nedēļas nogalē Neretnieks startēs Itālijā, trīs zvaigžņu statusa sacensībās, bet oktobra beigās divi labākie sportista zirgi dosies uz Abu Dabi, lai četrus mēnešus startētu Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Otrs zirgu sastāvs paliks Eiropā, kur sportists plāno startēt pasaules kausa ieskaites sacensībās.