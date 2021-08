Neretniekam trešā vieta Centrāleiropas līgas Pasaules kausa posmā Rīgā šķēršļu pārvarēšanā

Svētdien, 22.augustā, sporta centrā "Kleisti" tika aizvadīta Centrāleiropas līgas Pasaules kausa konkūrā Rīgas posma pēdējā diena, kurā latvietis Kristaps Neretnieks izcīnīja trešo vietu, informēja Latvijas Jātnieku federācija.

Sacensību galvenajā "Grand Prix" maršrutā, kurā sportistiem ar zirgiem bija jāpārvar 140 līdz 160 cm augsti šķēršļi, uzvaru izcīnīja Igaunijas jātnieks Urmass Rāgs ar Igaunijas sporta zirgu šķirnes (ESH) zirgu Van Damme.

Pamatdistanci bez soda punktiem veica tikai trīs dalībnieki, kuru vidū arī Latvijas vadošais konkūrists Kristaps Neretnieks ar Meklenburgas šķirnes zirgu Cerosino. Rāgs distancē startēja ar pirmo kārtas numuru, bet Neretnieks ar otro, un abi kvalificējās pārlekšanai. Kā viens no pēdējiem distancē izgāja Saūdu Arābijas pārstāvis Abdullahs Alšarbatlijs, arī izcīnot tiesības startēt saīsinātajā distancē, šoreiz kā trešais un pēdējais. Urmass Rāgs pārlekšanu veica bez soda punktiem 42,02 sekundēs. Tikai 0,79 sekundēm no līdera atpalika Abdullahs Alšarbatlijs. Kristaps Neretnieks pārlekšanu veica visātrākajā laikā (40,64 sek), taču gāzts pēdējais šķērslis ierindoja sportistu trešajā pozīcijā. Trīspadsmitajā vietā palika Laura Penele ar zirgu Dundas V.D.M. Pasaules kausa maršrutā tika pārstāvētas sešas valstis. Kopā "Grand Prix" piedalījās 29 sportiskie pāri. Šis maršruts dod ieskaites punktus kvalifikācijai PK finālam un 2022.gada Pasaules spēlēm.

"Man vienmēr ir liels prieks startēt Pasaules kausa Rīgas posmā. Pēc sekmīgi nostartētām Tokijas olimpiskajām spēlēm jūtu lielu līdzjutēju atbalstu. Tas ir viens no iemesliem un dzinuļiem, kādēļ esmu šeit un speciāli atvedu zirgus uz Rīgas posmu no Vācijas. Līdzjutēji sniedz man patiesas pozitīvas emocijas. Man patika sagaidīt skatītājus, sniegt savu parakstu un kopā nofotografēties," stāstīja Neretnieks.

""Grand Prix" maršruts bija interesants. Daudz jātnieki finišēja ar vienu gāztu šķērsli un bija pelnījuši piedalīties pārlekšanā, bet viņiem mazliet nepaveicās. Urmass pārlekšanā startēja pirmais un labi izleca. Es centos jāt ātri, jo aiz manis vēl bija jāstartē Saūda Arābijas pārstāvim, kurš arī ir ātrs jātnieks. Pārlekšanā riskēju, labi trāpīju uz pēdējo šķērsli, bet tomēr to nogāzu. Taču tāds ir sports. Jebkurā maršrutā ir jācīnās un jāriskē," viņš turpināja.

Sešus un septiņus gadus jauno zirgu finālā ar pārlekšanu, kurā sportiskajiem pāriem bija jāpārvar līdz 130 cm augsti šķēršļi, uzvaru izcīnīja Igaunijas pārstāvis Hanno Ellermans ar zirgu Kristallo. Labākā no Latvijas šajā maršrutā Laura Penele ar zirgu Let's Fly Z. No 24 dalībniekiem distanci bez soda punktiem veica astoņi, kuri kvalificējās pārlekšanai. Pērlekšanu nekļūdīgi veica tikai trīs dueti, no kuriem arī Penele. Godalgoto sportistu vidū iekļuva vēl divi Latvijas pārstāvji – Ģirts Bricis un Sintija Semeņkova.

Vidējā apļa finālā ar pārlekšanu (135 cm) nepārspēts palika Igaunijas pārstāvis Staņislavs Teders ar zirgu Shelby. Par uzvaru pārlekšanā sacentās septiņi dalībnieki. Līdera rezultāts pārlekšanā 0/40,82. Vienīgais Latvijas duets, kurš pamatmaršrutu veica bez soda punktiem bija Ģirts Bricis ar zirgu Michel 231. Duets pārlekšanu veica ar četriem soda punktiem un ierindojās trešajā vietā ar laiku 42,89.

Mazā apļa fināls (125 cm) noslēdzās ar Ģirta Briča uzvaru, kurš startēja ar zirgu Cendrasine un pārlekšanu veica bez soda punktiem 36,29 sekundēs, apsteidzot Igaunijas pārstāvi Miju Marlēnu Lanno par gandrīz sekundi. Godalgas šajā maršrutā izcīnīja Jana Zēberga (4.vieta), Sintija Semeņkova (5.vieta), Beatrise Kisiela (7.vieta), Annija Ane, Tīna Dreimane, Katrīna Asare un Anna Juraša.