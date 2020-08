Neretnieks kļūst par Latvijas čempionu jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā

Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) sporta centrā "Kleisti" divas dienas, 8. un 9.augustā, risinājās Latvijas čempionāts šķēršļu pārvarēšanā, vērtējot sportistu rezultātus divu dienu summā. Tā kā Kristaps Neretnieks čempiona titula izcīņas maršrutos startēja ar četriem zirgiem, sportistam bija jāizdara izvēle, ar kuru no tiem piedalīties konkurencē par titulu. Jātnieks bija nekļūdīgs, izvēloties zirgu "Go For It", ar kuru arī kļuva par valsts čempionu, informē Latvijas Jātnieku federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā sacensību dienā prestižākajā – pieaugušo konkurencē, kurā pieteicās 14 sportiskie pāri, dalībniekiem bija jāveic ātruma maršruts ar 140 cm augstiem šķēršļiem. Labāko trijniekā iekļuva Kristaps Neretnieks ar diviem zirgiem "J'adore Van't Voortveld" un "Go For It", un Ģirts Bricis ar zirgu "Cendrasine". Otrajā dienā galvenā maršruta šķēršļu augstums tika paaugstināts līdz 145 cm, paredzot pārlēkšanu. Tikai K.Neretniekam izdevās pamatdistanci veikt bez soda punktiem, nekļūdīgi paveicot to ar visiem četriem zirgiem. Sportists no pārlēkšanas atteicās.

Kopvērtējumā divu dienu summā uzvaru guva Kristaps Neretnieks ar "Go For It", sudrabs Ģirtam Bricim ar "Cendrasine", bronza Sabīnei Siliņai ar "Fantast".

LR čempions Kristaps Neretnieks: "Man bija prieks, ka pēc tik daudzu gadu pārtraukuma atkal varēju startēt savās mājās, jo ilgu laiku pavadīju turnīros Eiropā. Čempionāts man ļoti patika, gribu paslavēt Latvijas Jātnieku federācijas kopīgo darbu. Man pašam šis bija kā ģenerālmēģinājums pirms starptautisko sacensību maratona, kas sāksies jau nākamnedēļ ar PK posmu Igaunijā.

Esmu apmierināts ar visiem zirgiem, ar kuriem startēju 140 - 145 cm maršrutos, jo tie parādīja baudāmu sniegumu - man bija prieks startēt, bet skatītājiem interesanti vērot. Bija patīkami lekt uz zāles seguma, kas mūsdienās ir visai liels retums. Svētdien bija uzlikts ļoti labs un ērti lecams maršruts ar 145 cm augstiem šķēršļiem. Es gan klusībā gaidīju vēl dažas "nulles", ar ko sacensties pārlekšanā. Šoreiz kolēģiem kaut kas nedaudz pietrūka, taču pavisam drīz mēs varēsim atkal tikties PK posmā Kleistos uz šī paša laukuma. "

LJF prezidents Agris Blaus: "Vēlos pateikt paldies dalībniekiem, kuri bija ieradušies kuplā skaitā no tuvākiem un tālākiem Latvijas reģioniem. Paldies arī viņu palīgiem, līdzjutējiem un atbalstītājiem. Patīkami, ka sportisti augstu vērtē LR čempionāta nozīmi. Maršrutu sarežģītības pakāpe un šķēršļu augstumi tika veidoti atbilstoši jātnieku un zirgu vecumu grupām. Ceru, ka sportisti bija apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem un sacensību organizāciju.

Ir gandarījums, ka mūsu jātnieki uzrāda teicamu sniegumu citu valstu nacionālajās un starptautiskajās sacensībās. Arī sportistu skaits kļūst arvien kuplāks un tiek iegādāti arvien augstākas klases zirgi, kuri ir vērtējami kā perspektīvi.

Novēlu visiem veiksmīgus turpmākos startus un aicinu uz PK Centrāleiropas zonas Rīgas posmu konkūrā, kas notiks sporta centrā "Kleisti" no 4. līdz 6.septembrim."

LR Nacionālais čempionāts šķēršļu pārvarēšanā, kopvērtējums

Pieaugušie

1. Kristaps Neretnieks ar Go For It (BET)

2. Ģirts Bricis ar Cendrasine (LS) (RJSK "Sport De Lux")

3. Sabīne Siliņa ar Fantast (KWPN) (SK "Mežstrazdiņi")

Piedalās jātnieki ar 1. grupas ponijiem

1. Viktorija Afanasjeva ar Milky Way (JSK "Princis")

2. Žanete Bitmane ar Tra La La (Brocēnu un Saldus JK)

3. Loreta Ivanova ar Absolvents (JSK "Princis")

Piedalās jātnieki ar 2. grupas ponijiem

1. Ance Aleksandrova ar Rajur (Brocēnu un Saldus JK)

2. Beatrise Balama ar Noah (JJS)

3. Alise Lūse ar Džoana (JSK "Demora")

Piedalās zirgi līdz 5 g. v.

1. Iveta Biruma ar Abby (LS) (Burtnieku ZA)

2. Ģirts Bricis ar Kuzco Kruimer (KWPN) (RJSK "Sport De Lux")

3. Gustavs Mazbērziņš ar Agilera (LS) (Burtnieku ZA)

Piedalās zirgi līdz 6/7 g. v.

1. Andis Vārna ar Bella De Paris (OLD) (z/s "Lielceri")

2. Andis Vārna ar Carloni (HL) (z/s "Lielceri")

3. Ģirts Bricis ar Ilexta (KWPN) (RJSK "Sport de Lux")





Juniori līdz 18 g. v. un jaunie jātnieki līdz 21 g. v.

1. Amanda Zariņa ar Clea (JSK "EquiLat")

2. Laura Skuja ar Centebo N (JSK "Atēna")

3. Tīna Dreimane ar Luis (JJSK "Meždruvas 1")

Bērni līdz 14 g. v.

1. Roberta Odrija Brālēna ar Cielava (JJS)

2. Līva Dreimane ar Picasso (JSK "Meždruvas")

3. Nikola Avkštola ar Notting Hill Z (D.G.Horses)

Amatieri

1. Ilze Krūmiņa ar Kurts (JSK "EquiLat")

2. Irina Grase ar Dendelin (BET)

3. Kristīne Krūmiņa ar Avelynna (z/s "Lielceri")