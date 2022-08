Neuzvarētais Fjūrijs savā dzimšanas dienā oficiāli liek punktu boksera karjerai

Pakoķetējis ar boksa sabiedrību, slavenais britu smagsvars Taisons Fjūrijs piektdien, 12. augustā, paziņoja par spožās karjeras beigšanu. Tādējādi Fjūrijs boksa vēsturē paliks viens no retajiem izcilajiem bokseriem, kurš aizgājis neuzvarēts.

Fjūrijs šonedēļ paziņoja, ka grib aizvadīt savu trešo cīņu pret Dereku Čisoru, kuru uzvarēja 2011. un 2014. gadā. Līdz ar to parādījās baumas, ka WBC čempions Fjūrijs vēlāk varētu aizvadīt smagsvaru čempionu jostu apvienojošo cīņu pret Oleksandra Usika un Entonija Džošua cīņas uzvarētāju. Usiks šobrīd ir WBA, IBF un WBO čempionu jostu turētājs, bet atkārtotā cīņa pret Džošua notiks nākamajā nedēļas nogalē.

Tomēr piektdien – savā 34. gadu dzimšanas dienā - Fjūrijs nomierināja boksa sabiedrību, izkliedējot visas baumas. "Liels paldies visiem, kas palīdzēja manā karjerā daudzus gadus. Pēc ilgstošām pārdomām esmu nolēmis aiziet un savā 34. dzimšanas dienā saku "Bon voyage"," sociālos tīklos ierakstīja 206 centimetrus garais bokseris.

Viens no britu izcilākajiem sportistiem paziņojumā nenorāda, kādēļ mainījies lēmumu un tomēr neatgriezīsies boksā. Aprīlī Fjūrijs pārpildītajā Vemblija stadionā ar tehnisko nokautu uzvarēja Dilanu Vaitu un paziņoja, ka aiziet no sporta. Karjeras laikā Fjūrijs uzvarējis 32 cīņas, bet viena cīņa pret Deonteju Vailderu noslēdzās neizšķirti. 23 no uzvarām Fjūrijs guvis ar nokautu.