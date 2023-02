NFL leģenda Breidijs vēlreiz liek punktu spožajai karjerai

Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) leģenda Toms Breidijs nolēmis likt punktu savai spožajai karjerai, sportists otrdien pavēstījis savos sociālajos tīklos.

"Ķeršos uzreiz pie lietas - es beidzu karjeru. Šoreiz pavisam noteikti," video paziņojumā teica 45 gadus vecais Breidijs, kurš karjeru noslēdza jau pēc 2021. gada sezonas, taču pēc 40 dienu pārdomām tomēr atgriezās.

"Zinu, ka ap iepriekšējo reizi bija sacelta liela kņada, taču šorīt vēlējos vienkārši pamosties un darīt jums to zināmu pirmajiem. Paldies visiem, kuri mani atbalstīja," sacīja emocionālais Breidijs. "Paldies, ka ļāvāt izdzīvot manu sapni. No tā nemainītu neko."

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS