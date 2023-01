NFL spēlētajam mača laikā apstājusies sirds

Bufalo "Bills" komandas spēlētājam Damaram Hemlinam naktī pirmdien Nacionālās Amerikāņu futbola līgas (NFL) mačā apstājusies sirds. Sportists kritiskā stāvoklī nogādāts slimnīcā.

Starpgadījums notika "Bills" mačā pret Sinsinati "Bengals". Spēles ievadā 24 gadus vecais Hemlins veiksmīgi apturēja pretinieku futbolistu Tī Higinsu, pēc sadursmes, kurā saņēma triecienu pa krūtīm, piecēlās kājās un pēkšņi saļima.

Mediķi spēlētājam sniedza pirmo palīdzību, bet "Bills" vēlāk paziņoja, ka sportistam apstājusies sirds, taču ārstiem sirdspukstus izdevies atjaunot. Pēcāk Hemlinu nogādāja Sinsinati slimnīcā, kurā viņam izraisīja mākslīgo komu.

Vēl otrdienas rītā Hemlins atradās kritiskā stāvoklī, un mediķi norādījuši, ka nākamās 24 stundas viņam būs izšķirošas.

1. NFL Player Damar Hamlin suffered a Heart Attack - NFL Commentators have “never seen anything like that”!

Let me tell you what this REALLY MEANS, you will be SHOCKED.

pic.twitter.com/PKeze91niZ