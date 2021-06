No Daugavas moliem var vērot burāšanas sacensības 'Gulf of Riga Regatta'

Pirmdien Rīgas līča akvatorijā aizrit pirmā sacensību diena Latvijas Atklātajam jūras burāšanas čempionātam "Gulf of Riga Regatta" (GoRR). Uz starta stājas 40 jahtas no Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kuras iedalītas trīs sacensību grupās – LYS1, LYS2 un ORC, ziņo organizatori.

Visas dienas garumā ir iespējams vērot sacensības no Mangaļsalas un Bolderājas moliem. Kā skaidro regates organizatori, komandas startē pa grupām no molu puses un dodas virzienā uz pieņemšanas boju un tad atpakaļ. Jahtas finišēs Daugavā ar spinakeriem jeb pavēja burām. Paredzams, ka pirmie finiši varētu būt jau vērojami no pulksten 14.00.

"Tas ir jauks pārsteigums iedzīvotājiem, kas negadās bieži, kad jūras sacensības var tik labi vērot no krasta. Prieks par skaisto regates sākumu pēc svinīgās atklāšanas vakar, kas iesākās ar jahtu parādi Daugavā, pie Vanšu tilta," tā sacensību organizators Valters Romans.

Kopumā sacensībām reģistrējās par divām komandām mazāk, nekā sākotnēji bija plānots. "Diemžēl, šogad pandēmija ir būtiski ietekmējusi arī burāšanu. Daudzas starptautiskās sacensību komandas nevarēja ierasties, to vidū arī abas komandas no Polijas," skaidro sacensību galvenā sekretāre Kristīne Kanska. Viņa gan priecājas, iespēju ierasties atradušas spēcīgākās komandas no Igaunijas un Lietuvas, kuras ir arī pasaules un Eiropas čempioni un tiks pārstāvētas ORC sacensību grupā.

Pirmdienas vakarā Pilsētas jahtklubā tiks apbalvoti pirmā Rīgas posma uzvarētāji, bet jau otrdien otrajā sacensību dienā regates dalībnieki dosies tālāk uz Roņu salu Igaunijā. Pēc tam 30. jūnijā GoRR atgriezīsies Latvijā un uz vienu nakti piestās Salacgrīvas ostā.

Regates noslēdzošā pieturvieta būs Igaunijas pilsētas Pērnavas jahtklubā, kurp regate dosies 1. jūlijā no Salacgrīvas. Pērnavā sacensību flote piestās divas dienas un 2. jūlijā notiks piekrastes sacensības jeb, tā saucamās, pievēja – pavēja distances. Savukārt 2. jūlija vakarā ap pulksten 18.00 tiks apbalvoti šā gada GoRR regates uzvarētāji, noskaidroti Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni un Livonijas kausu ieguvēji.

Sacensību organizatori šogad piedāvā iespēju sekot līdzi regatei arī reālajā laikā, izmantojot īpašo izsekošanas sistēmu Kwindoo.

Regates programma:

28.jūnijs Pirmā sacensību diena (Rīga – Rīga)

11.00 Brīdinājuma signāls uz ūdens (jūrā)

~14.00 Finišs Daugavā, iepretim jahtklubam AUDA.

29.jūnijs Otrā sacensību diena (Rīga – Roņu sala)

Brīdinājuma signāls uz ūdens (jūrā)

30.jūnijs Trešā sacensību diena (Roņu sala – Salacgrīva)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

01.jūnijs Ceturtā sacensību diena (Salacgrīva - Pērnava)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

02.jūnijs Piektā sacensību diena (Pērnava - Pērnava)

Brīdinājuma signāls uz ūdens

~ 18.00 Apbalvošana un sacensību noslēgums Pērnavas jahtklubā