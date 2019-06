Norisināsies tradicionālais 'Vaidavas triatlons 2019'

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51224801 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/other/norisinasies-tradicionalais-vaidavas-triatlons-2019.d?id=51224801 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/other/article.php?id=51224801 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/other/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/other/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 84.237.179.31 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => newdelfilayout2018=0; _ga=GA1.2.1845086297.1537898133; cX_P=jmi0u9qclz4cro73; evid_0025=f4621082-45cc-4c5d-8ad7-49ecd2e21010; cX_G=cx%3A1rf2vdd0eiqda3f79d0x79bhji%3A3csqzfskbi554; __gfp_64b=joEr.ueqy6bby8a1LiZZVAX6KurmmF2jvKuVyJsdzjz.97; _cb_ls=1; _cb=D1zApcYkKXKDbVxaz; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; fmforn=viens; evid_ref_0025=false; _fbp=fb.1.1549081377111.650919925; MCPopupClosed=yes; dcid=781642339,1,1585202751,1537898132,5e5b58e80f9a5fa848f7eefdf4b1cd70; emps=1:1556334161010|1|1556334161010; evid_0025=f4621082-45cc-4c5d-8ad7-49ecd2e21010; __gads=ID=509d5f21e42f081b:T=1556803372:S=ALNI_MaduZGjOAMS-DDYA1bYBZQRjlnC2w; podcast_title=S2E12%3A%20P%C4%81rtren%C4%93%C5%A1an%C4%81s.%20K%C4%81p%C4%93c%20rite%C5%86brauc%C4%93ji%20amatieri%20nevar%20p%C4%81rtren%C4%93ties; podcast_location=https%3A%2F%2Fwww.delfi.lv%2Fpodkasti%2Ftrain2win%2Fs2e12-partrenesanas-kapec-ritenbrauceji-amatieri-nevar-partreneties.d%3Fid%3D50838335; podcast_progress_time=182; __io=2bfecb303.8eb07e3bf_1560364328923; __utmz=113760658.1560754284.374.89.utmcsr=delfi.lv|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/calis/; __io_first_source=google.com; _gid=GA1.2.325535879.1561138965; _scid=32e2373f-8441-453c-814d-4e98599ed3e0; _chartbeat2=.1543777209966.1561392146682.0000000000000001.IEi9VBmWHoXBwm-mABqN8rQBuUakL.3; delfi-adid=e71f298c-f7be-4514-9117-d1910bd5285c%2C1537898132606%2C1561438774714; __utma=113760658.1845086297.1537898133.1561392124.1561475945.378; __io_r=facebook.com; evid_v_0025=20190626034004; __io_unique_43359=26; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; _fbc=fb.1.1561565065630.IwAR2F-FV2S-VMr4w6YH38n6ee3uU58-ApRjWB5_aFlihg8EVEdwdAKR4Xn-0; __io_lv=1561565174040; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#1-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#21-kv1009#22-kv1009#24-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; cX_S=jxdkp02y9ucmfjvo; enr_cxense_throttle=throttle; __glmrid=7531dad1-e395-40c0-8877-4b24820d5875; cstp=604800; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1870884516 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 84.237.179.31, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/other/norisinasies-tradicionalais-vaidavas-triatlons-2019.d?id=51224801 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/other/article.php [REQUEST_TIME] => 1561573840 )

26.06.2019 20:25 Norisināsies tradicionālais 'Vaidavas triatlons 2019' Authors DELFI Sports Foto: Publicitātes foto Sestdien, 29. jūnijā, Kocēnu novada Vaidavā startēs tradicionālais Vaidavas triatlons. Atkarībā no vecuma grupas un sagatavotības pakāpes būs pieejamas vairākas distances – (peldēšana 0,1 km + riteņbraukšana 5 km + skriešana 1 km); (0,25 km + 11 km + 2 km); (0,45 km + 22 km + 4 km). Šogad būs pieejama arī Vaidavas Standarta distance (1,5 km + 40 km + 10 km). Arī bērniem būs iespēja izmēģināt spēkus simboliskā triatlona distancē. Organizatori lūdz sacensību dalībniekus reģistrēties laikus, taču to būs iespējams veikt arī klātienē sacensību dienā no plkst. 10.00. Tāpat organizatori informē, ka saistībā ar sacensībām ir plānoti satiksmes ierobežojumi. Iedzīvotāji varēs iebraukt un izbraukt Vaidavā pa ceļu Druļļi – Jāņkalni – Ķikuti – Vaidava; pa Gaujas ielu. Sabiedriskā transporta satiksme netiks traucēta.

