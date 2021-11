Nosaukts Latvijas florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam

Latvijas vīriešu florbola izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki nosaucis tos 20 florbolistus, kuri no 3. līdz 11. decembrim aizstāvēs mūsu valsts godu 13. pasaules čempionāta finālturnīrā, kas norisināsies Somijas galvaspilsētā Helsinkos, informē Latvijas Florbola savienība.

Valstsvienības rindās iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsardzības spēlētāji un vienpadsmit uzbrucēji. Vislielākā pārstāvniecība izlasē ir no Cēsu "Lekrings" - pieci spēlētāji. Trīs florbolisti ir no "Lielvārde/Fat Pipe", divi no "Talsu NSS/Krauzers", bet pa vienam no "Oxdog Ulbroka LU", Liepājas "FK Kurši", "Ķekava" un "Ogres Vilki" komandām. Vēl seši sastāvā iekļautie florbolisti spēlē ārzemju klubos Šveicē un Somijā.

Latvijas vīriešu izlase pasaules rangā šobrīd ieņem astoto pozīciju, bet iepriekšējā pasaules čempionātā, kas 2018. gadā notika Prāgā, mūsu vīri izcīnīja piekto vietu. Latvieši piedalījušās visos 12 līdz šim notikušajos pasaules čempionātos un augstākais sasniegums ir piecas reizes iegūtā piektā pozīcija (2006., 2008., 2010., 2014., 2018.).

Pasaules čempionāta finālturnīrā Latvijas izlase cīnīsies A apakšgrupā - ar Somijas, Zviedrijas un Dānijas izlasēm. 3. decembrī mūsu florbolisti spēkosies ar spēcīgajiem zviedriem, 4. decembrī - ar dāņiem, bet 5. decembrī ar pašreizējiem pasaules čempioniem - mājiniekiem somiem.

Visas Latvijas izlases spēles tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Sportacentrs.com TV".