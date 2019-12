Nosaukts Latvijas florbola izlases sastāvs PČ kvalifikācijai

Latvijas vīriešu florbola izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki nosaucis tos 20 spēlētājus, kuri no 29. janvāra līdz 1.februārim piedalīsies pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā Liepājā, informē Latvijas Florbola savienība (LFS).

Somu speciālists Rīhimeki valstsvienības divdesmitniekā iekļāvis divus vārtsargus, astoņus aizsargus un desmit uzbrucējus.

Vislielākā pārstāvniecība ir no "Lielvārde"/"FatPipe" un Cēsu "Lekringa" komandām - četri spēlētāji. Trīs florbolisti būs no "Latvijas Hipotēka"/"Oxdog Ulbroka", pa diviem no "Talsu NSS"/"Krauzers" un Liepājas "Kurši"/"Ekovalis", bet viens no Stalbes "Pārgaujas". Pārējie četri izlasē iekļautie florbolisti spēlē somu klubos - Morics Krūmiņš ("Nokian KrP"), Jānis Ragovskis ("LaSB"), Pēteris Trekše un Klāvs Jansons (abi - "Koovee").

Eiropas zonas kvalifikācijas sistēma ir piedzīvojusi kārtējās pārmaiņas un šī reģiona izlases šoreiz sadalītas trīs grupās, kurās katrā būs divas četru komandu apakšgrupas. Latvijas izlases tiešie pretinieki EUR3 turnīrā būs Vācijas, Austrijas un Francijas florbolisti, bet otrā apakšgrupā sacentīsies Čehijas, Spānijas, Nīderlandes un Lihtenšteinas valstsvienības. Finālturnīram, kas nākamā gada nogalē notiks Helsinkos kvalificēsies abu apakšgrupu uzvarētāji un komanda, kura būs pārāka otro pozīciju ieņēmušo vienību duelī.

Latvijas izlase kvalifikācijas turnīra četrās dienās aizvadīs četrus mačus - pret Franciju (29.janvārī), Austriju (30.janvārī), Vāciju (31.javārī) un spēli par vietu (1.februārī), kas būs atkarīga no sekmēm pirmajās trīs cīņās. Latvijas vīriešu florbola izlase pasaules rangā šobrīd ieņem 8.vietu, Vācijas - 5.vietu, Austrijas - 24.vietu, bet Francijas - 32.vietu.

Kopā pasaules čempionāta kvalifikācijai reģistrējušās 35 izlases un starp tām pirmo reizi ir arī viena Āfrikas kontinenta pārstāve - Kotdivuāra, kas startēs Eiropas zonas EUR 2 grupas turnīrā.

Dalību finālturnīrā jau garantējuši mājinieki somi un Ziemeļameriku pārstāvošās ASV un Kanādas izlases. Atlikušās 13 vietas sadalīs Eiropas un Āzijas/Okeānijas florbolisti.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīram:

Vārtsargi: Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"FatPipe"), Markuss Plūdums (Cēsu "Lekrings");

Aizsargi: Jānis Rajeckis (Cēsu "Lekrings"), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Armands Savins ("Lielvārde"/"FatPipe"), Kārlis Jansons Petrovskis ("Latvijas Hipotēka"/"Oxdog Ulbroka"), Toms Bitmanis (Talsu NSS/"Krauzers"), Jānis Ragovskis ("LaSB", Somija), Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis");

Uzbrucēji: Artis Raitums (Talsu NSS/"Krauzers"), Pēteris Trekše, Klāvs Jansons (abi - "Koovee", Somija), Andris Rajeckis, Kevins Šmits (abi - Cēsu "Lekrings"), Rolands Kovaļevskis, Edžus Ceriņš ("Latvijas Hipotēka"/"Oxdog Ulbroka"), Toms Akmeņlauks (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis"), Aivis Kusiņš, Niks Blumfelds (abi - "Lielvārde"/"FatPipe").