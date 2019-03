Noskaidroti Latvijas ziemas čempionāta pirmā posma labākie jāšanas sporta iejādē

Sporta centra "Kleisti" slēgtajā manēžā 9. un 10. martā notika Latvijas ziemas čempionāta pirmā posma sacensības iejādē. Sacensību sarežģītākā shēma bija Vidējā balva II, kurā uzvarēja Olga Šakurova ar zirgu Lord Nelson (RJSK) – 67,941%, informē Latvijas Jātnieku federācija.

Otrajā vietā Airisa Penele ar Licenciado JF (z/s "Lielceri") – 66,765%, trešā bija Terēze Rozenberga ar Kivi (JSK "Mežstrazdiņi") 64,951%, bet Olgai Šakurovai panākumi sacensībās arī citās shēmās.

"Sacensībās kopā startēju ar četriem zirgiem, un guvu arī labus rezultātus. Katrā no shēmām bija svarīga nopietna pieeja, lai veiktu to pēc iespējas labāk. Taču, protams, svarīgākā bija Vidējā balva II, kurā ar zirgu Lord Nelson startēju pirmoreiz, un tas bija liels izaicinājums man un pārbaudījums zirgam," saka sacensību galvenās shēmas uzvarētāja Olga Šakurova. "Kopā ar treneri Sergeju Šakurovu strādājam jau desmit gadu, un tam ir pozitīvi rezultāti. Ar divpadsmitgadīgo zirgu Lord Nelson trenējamies trīs gadus, un esmu apmierināta ar to, kas sasniegts šodien, bet vēl daudz jāstrādā, jo atzīme 67,9 procenti vēl nav tas, ko ceram panākt. Pat līdz tam, lai pārsniegtu 70 procentu robežu, vēl jāiegulda daudz darba. Bet kopumā prieks par sacensībām, esmu gandarīta par tajās paveikto."

Latvijas Jātnieku federācijas Iejādes sekcijas vadītāja Anita Mangale: "Pozitīvākais šogad ir tas, ka sezonu sākām jau ar trim zirgiem Vidējā balvā II, kas ir tuvu Grand Prix līmenim, un, cerams, ka nākamajā posmā visi trīs sportiskie pāri startēs Lielajā balvā, kas iekļauta šo sacensību programmā. Spēcīga konkurence bija Mazajā balvā, kas liecina, ka sportisti un treneri nopietni strādājuši un gatavojušies sezonai. Patīkami, ka iesākam sezonu uz pozitīvas nots, un jāvēl, lai tā turpinātos. Liels ir kopējais dalībnieku skaits, tāpēc sacensības organizējām divās dienās. Arī rezultāti ir atzīstami, pārsniedzot 60 procentu atzīmi, kas jau liecina par zināmu līmeni."

Citās shēmās uzvarēja:

Mazā balva, VA – Olga Šakurova ar Ester (RJSK) 68,235%;

Mazā balva, MA – Olga Šakurova ar Lula (RJSK) 67,500;

Shēma III – Elza Zaķe ar Coco Chanel (JSK "Drostalas");

Shēma I – Elza Zaķe ar Verso Van Halen (JSK "Drostalas") 68,017;

Jaunie jātnieki – Everita Daubure ar Koler (LSVK "Harmonija") 67,865;

Juniori – Aleksandra Sīle ar Fenikss (Rīgas JSK) 67,556;

Bērni – Elīna Rubene ar Campio Mar (z/s "Tīraines staļļi") 67,471;

Shēma II, amatieri – Līga Ģīle ar Milenium (JSK "Temperaments") 67,308;

Shēma II, Open – Linda Josta ar Baily (JSK "Royal Sport") 68,846;

Shēma I – Keita Filatova ar Don Diamond (JSK "Reiteri") 68,362;

Paralimpiskā iejāde, Grade 1 – Rihards Snikus ar King of the Dance (z/s "Tīraines staļļi") 70,278.