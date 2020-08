Olimpiskajai cerībai Ēlertei veiksmīgs starts burāšanas sacensībās Igaunijā

Aizvadītajā nedēļā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā notika trīs burāšanas čempionāti, kur mūsu burātāji demonstrēja pārliecinošu sniegumu. Piedaloties 150 burātājiem, lielākais no tiem bija pašmāju burāšanas čempionāts Liepājā, kur tika sadalīti goda pjedestāli četrās burāšanas klasēs - "Techno 293", "Optimist", "Laser" un "Topcat K1". Tikmēr, sestdien Lietuvā, Nidā, noslēdzās Baltijas čempionāts "Platu25" jahtu klasē. Šajās sacensībās Latviju pārstāvēja "BUFFALO" komanda un pēc četrām sacensību dienām 17 jahtu konkurencē latviešiem augstā piektā vieta, ziņo Latvijas Jūras burāšanas asociācija (LJBA).

Bet Igaunijas čempionāta trešajā posmā, kas notika trīs dienas Tallinā, "Laser Radial" laivu klasē teicamu sniegumu demonstrēja Latvijas burātāja Agija Ēlerte. Viņai 28 burātāju konkurencē, tai skaitā, mērojot spēkus ar Lietuvas olimpisko burātāju, izdevās izcīnīt sudrabu – augstā otrā vieta. Vienlaikus, Igaunijas čempionāta kopvērtējumā pēc aizvadītiem trīs posmiem no četriem Latvijas burātājai šobrīd pārliecinošs zelts.

Agija Ēlerte, "Laser Radial" buru laivu klase, Igaunijas čempionāta 3. posms Tallinā

"Trijās sacensību dienās laikapstākļi bija ļoti dažādi - ar vieglu, mainīga virziena vēju un bezvēja bedrēm," stāsta Ēlerte par sacensībām Igaunijā. "Sacensības vieglākas nepadarīja arī nelielie viļņi, kas pie tik lēnas burāšanas ir īpaši liels izaicinājums – ir viegli pazaudēt laivas ātrumu un apstāties. Kopumā tieši mainīgie vēja apstākļi padarīja trešo posmu interesantu, bet tas noteikti nebija viegls posms."

Trešajā čempionāta posmā viņa izcīnīja ne tikai otro vietu savā klasē, bet arī otro vietu sieviešu kategorijā un pirmo vietu U21 kategorijā.

Tāpat Ēlerte norāda, ka lielākais izaicinājums bija mērošanās spēkiem ar Lietuvas olimpisko burātāju Viktoriju Andrulīti, kura ir pasaules top burātāju saraksta augšgalā. "Pēdējās dienas braucienā man izdevās apdzīt Vikotriju un esmu īpaši priecīga par to, jo apdzīt olimpisko zvaigzni nav viegli. Esmu gandarīta, ka man ir iespēja burāt ar viņu vienās sacensībās, šādi varu krāt pieredzi un attīstīt meistarību," tā Ēlerte pēc aizvadītajām sacensībām.

Agija Ēlerte ir viena no Latvijas pretendentēm Vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā "Laser Radial" laivu klasē un līdz šim ir bijusi daudzkārtēja Latvijas un Igaunijas čempione, ir Latvijas izlases burātāja, top10 burātāja Eiropā un ir izcīnījusi otro vietu pasaulē jauniešu grupā. Ja oktobrī COVID-19 ierobežojumu dēļ netiks atcelts Eiropas U21 čempionāts Montenegro, Ēlerte pārstāvēs valsti šajās sacensībās. Tāpat, tiklīdz pasaules burāšanas organizācija "World Sailing" izziņos olimpisko spēļu noslēdzošās kvalifikācijas datumu, 20 gadus jaunā sportiste plāno piedalīties šajā kvalifikācijā un iegūt iespēju doties uz Tokiju, lai cīnītos par olimpiskajām medaļām.

"BUFFALO" komanda, "PLATU25" jahtu klases Baltijas čempionāts Nidā, Lietuvā

Aizvadītā nedēļā no 26. līdz 29. augustam Nidā tika aizvadīts Baltijas "Platu25" jahtu klases čempionāts, kurā 17 komandu konkurencē četras dienas par tituliem cīnījās arī komanda no Latvijas BUFFALO, kas ir arī šā gada pašmāju čempioni. Kopā notika desmit starti un Latvijas komanda "BUFFALO", kuras sastāvā ir pieci burātāji – kapteinis Jānis Benfelds, Enno Ence, Klāvs Vasks, Artis Zekunde un Aigars Voļskis, izcīnīja augsto piekto vietu, atpaliekot ar 26 punktiem no tuvākā pjedestāla pakāpiena. Godalgotās vietas savā starpā sadalīja Lietuvas komandas – 1. vieta "BESTIJA", 2. vieta "PANDORA" un 3. vieta "ItellaTV3".

Kā atzīst burātāji, sacensību lielākais izaicinājums šajā čempionātā bija tieši laikapstākļi, tie bija dažādi – no ļoti stiprām brāzmām līdz pilnīgam bezvējam. "Sacensību pirmajā un pēdējā dienā vējš bija īpaši spēcīgs, brāzmas bieži pārsniedza 12 metrus sekundē, kas šādām, 7.5 metrus garām, laivām ir īsts izaicinājums," atzīst komandas "BUFFALO" kapteinis Benfelds. "Tieši stiprā vēja dēļ piedzīvojām vairākas būtiskas neveiksmes, kas vēlāk atspēlējās arī mūsu sniegumā. Saplēsām buras, pazaudējām borta datoru, kas ir teicams palīgs starta procedūras laikā un pie vēja maiņām. Diemžēl, pārlūza arī spinakera bomis, kas ir īpaši svarīgs, burājot kursā pa vējam, un palīdz nest lielās pavēja buras."

Kapteinis arī neslēpj, ka daži komandas biedri šajās sacensībās piedzīvoja nopietnākas traumas, kad bija nepieciešama arī mediķu konsultācija.

"Lai arī šoreiz, iespējams, bija pavairāk to lietu, kuras mums izdevās ne tā, kā bijām to vēlējušies, tomēr visa čempionāta laikā mēs pārliecinoši cīnījāmies par ceturto vietu un, zinot apstākļus, tas, mūsuprāt, ir labs sniegums," skaidro Benfelds. Viņš arī norāda, ka komandai dalība Baltijas čempionātā bija īpaši svarīga, jo šajā pašā akvatorijā Nidā jau nākamgad notiks "Platu25" jahtu klases pasaules čempionāts, kurā "BUFFALO" gatavojas pārstāvēt Latviju un pacīnīties ar pasaules labākajiem burātājiem.

Latvijas čempionāts burāšanā "Techno 293", "Optimist", "Laser" un "Topcat K1" jahtu klasēm Liepājā

Svētdien, 30. augustā, Liepājā noslēdzās Latvijas čempionāts burāšanā 2020. Liepājas piekrastes ūdeņos 150 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas 4 burāšanas klasēs – "Techno 293", "Optimist", "Laser" un "Topcat K1" cīnījās par Latvijas čempionu tituliem. Kā skaidro sacensību organizatori, katra čempionāta diena atnesa savus laika un vēja apstākļus, kas padarīja čempionātu spraigu.

"Optimist" šertlaivu klasē uzvaru izcīnīja jūrmalnieks Jūlijs Kaugars;

"Laser 4.7 klasē" uzvaru izcīnīja Emiīls Amsils no Rīgas kluba 360;

"Laser Radial" klasē uzvara Robertam Štālam-Bulam no kluba 360;

"Laser Standart" klasē uzvara Martiņam Junkeram no Usmas Jahtkluba;

Katamarānu klasē "Topcat K1" Latvijas čempiona titulu izcīnīja Silarda Kamergrauža un Sanda Rauža tandēms;

Vējdēļu "Techno 293" klasē: