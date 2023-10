'Oskara' balvas ieguvēja Jeo ievēlēta par SOK locekli

Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvas ieguvēja kā labākā aktrise Mišela Jeo ievēlēta par Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) locekli.

Otrdien Indijā notiekošajā SOK sesijā notika balsojums par astoņu jaunu locekļu pievienošanos organizācijai, un kā viena no viņiem būs arī šogad par "Oskaru" kā labākā aktrise par darbu filmā "Viss visur vienlaikus" ("Everything Everywhere All at Once") saņēmusī Jeo.

61 gadu vecā malaiziete Jeo, kas jau darbojas Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO), balsojumā no saviem jaunajiem kolēģiem saņēma 67 balsis "par" un deviņas balsis "pret".

Kā zināms, Jeo arī ir starptautiskas kampaņas par drošību uz ceļiem aktīva dalībniece, kurā iesaistījusies ar savu vīru Žanu Todu - bijušo Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidentu un Pirmās formulas (F-1) komandas "Ferrari" vadītāju.

No astoņiem jaunajiem locekļiem kā vienīgā visas balsis saņēma Sesīlija Taita no Peru. Par Peru kongresa pārstāvi un trīs reizes Olimpiādē startējušo Taitu nobalsoja visi 76 klātesošie. Taita 1988.gadā palīdzēja Peru volejbola izlasei tikt pie olimpiskā sudraba.

Par jauno SOK locekli ievēlēta arī Izraēlas pirmā medaļniece olimpiskajās spēlēs un tagadējā Izraēlas Olimpiskās komitejas vadītāja Jaele Arada, par kuru nobalsoja 71 no 76 locekļiem. 1992.gadā viņa izcīnīja sudraba godalgu Barselonas olimpisko spēļu džudo turnīrā.

Par jaunajiem SOK locekļiem kļuvuši arī ungārs Balāžs Firjess, Mihaels Mroncs no Vācijas, Tunisijas Olimpiskās komitejas (ANOCA) prezidents Mehrezs Busajene, Starptautiskās Galda tenisa federācijas (ITTF) prezidente Petra Sērlinga no Zviedrijas un Starptautiskās slidskriešanas savienības (ISU) prezidents Džejuls Kims no Dienvidkorejas.

Pēc 141.SOK sesijas tās locekļu skaits pieaudzis līdz 107. Viņu pienākumus ietilpst arī nākamo potenciālo Olimpiāžu rīkotāju pieteikumu izskatīšana un izvirzīšana par kandidātiem. Tāpat paredzams, ka nākamā gada olimpiskajās spēlēs Parīzē locekļiem var tikt lūgts mainīt SOK statūtus, lai patreizējais prezidents Tomass Bahs varētu pretendēt uz trešo pilnvaru termiņu.