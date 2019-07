Ostapenko pēc fiasko Vimbldonā piedzīvos pamatīgu kritumu pasaules rangā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien ar graujošu zaudējumu izstājās no Vimbldonas tenisa čempionāta, kur pagājušajā sezonā spēlēja pusfinālā.

Ostapenko pirmās kārtas spēlēs ar rezultātu 2-6, 2-6 zaudēja pieredzējušajai Taivānas tenisistei Suvejai Sje.

Ostapenko šajā mačā tikai epizodiski spēja demonstrēt savu lielisko uzbrukuma tenisu, bet neprecīzie sitieni un dubultkļūdas patraucēja viņai šajā mačā. Savukārt Sje darbojās droši un izmantoja savas iespējas. Otrā seta izskaņā Ostapenko ļoti daudz strīdējās ar tiesnešiem, apšaubīja video atkārtojumu tehnoloģijas patiesumu. Viņa nopelnīja arī brīdinājumu par saviem izteikumiem.

Ostapenko pieļāva deviņas dubultkļūdas un 35 nepiespiestās kļūdas, bet Sje dubultkļūdas nepieļāva un pieļāva tikai četras reizes nepiespiestās kļūdas. "Tīri" gūtie punkti vairāk bija Ostapenko – 26:15, taču ar to bija krietni par maz.

Līdz ar to Ostapenko spēja nosargāt tikai desmit no 780 WTA ranga punktiem, kurus viņa izcīnīja pērn, sasniedzot pusfinālu. Viņa pasaules rangā noslīdēs uz astoto desmitu.

Ostapenko un Sje aizvadīja otro savstarpējo maču, un Latvijas tenisiste nav spējusi tikt pie uzvaras.

Vimbldonas čempionāts: Jeļena Ostapenko - Suveja Sje

Spēles statistika:

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 2-6. Ostapenko zaudē spēli.Ostapenko sita tīklā, tad viņa sita pāri visam laukumam, tomēr viņa punktu guva, kad Sje uzņemšanā trāpīja tīklā. Ostapenko no labās sita ārpus laukuma, un Sje ar "tīri" gūtu punktu realizēja pirmo no divām mačbumbām.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 2-5. Sje sistā bumbiņa knapi aizskāra gala līniju, un Ostapenko apstrīdēja video atkārtojuma tehnoloģijas patiesumu. Pie rezultāta 30:30 Ostapenko neizmantoja lielisku uzbrukuma iespēju no labās, un sāka savas dusmas izlikt uz tiesnesi, vaicājot, vai viņš ir akls? Ostapenko no gaisa sita ārpus laukuma un zaudēja pretinieces serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Sje izcēlās ar ļoti precīzu trāpījumu no kreisās pašā laukuma stūrī, tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu. Sitiens no labās deva "tīru" punktu Latvijas tenisistei, mirkli vēlāk viņa rezultātu izlīdzināja, bet tad rupja kļūda skrējienā pie tīkla deva Sje breika iespēju. Taivāniete to neizmantoja, nespējot uzņemt servi. Ostapenko pēcāk vajadzēja atspēlēt vēl vienu breikbumu, ko izdevās izdarīt ar precīzu trāpījumu no labās gar sāna līniju, bet tam sekoja perfekts uzbrukums no kreisās. Rīdziniece pieļāva kļūdu un sita tīklā, tad reabilitējās ar labu servi. Dubultkļūda atjaunoja rezultātu "vienādi", bet divas neveiksmes uzbrukumā sarežģīja Ostapenko dzīvi.

Ostapenko otrais sets sācies ar emocijām. Divi neveiksmīgi "hawk eye", aizrādījums no tiesneša. Labi, ka soģis nepārzina krievu valodu, varētu saņemt vēl sodus. Vienā no "hawk eye" atkārtojumiem varētu piekrist Ostapenko, jo bumbiņa bija krietni aiz, par ko sašutumu neslēpa mūsu tenisiste.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 2-3Sje serves geimā cīņa nonāca līdz rezultātam 30:30, bet Ostapenko ar spēcīgu bekhendu pa diagonāli laukuma stūrī panāca breikbumbu. Pāris milimetri pietrūka, lai Ostapenko realizētu breika iespēju, taču šoreiz bumbiņa bija ārpus laukuma. Sje izpildīja saīsināto sitienu, bet tad raidīja bumbiņu brīvajā laukumā. Noslēgumā taivāniete nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 2-2Ostapenko izpildīja pamatīgu uzbrukuma sitienu sēriju, kas noslēdzās ar viņas kļūdu. Ostapenko uzreiz ar savām agresīvajām un uzbrūkošajām darbībām guva trīs punktus pēc kārtas, bet noslēgumā viņa pie tīkla sita bumbiņu no kreisās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 1-2Sje aizvadīja "sauso" geimu.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6, 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Atkal Ostapenko sajuta servju un uzbrukumu ritmu, kas ļāva ātri gūt punktus. Sje pēc nospēlēta "sveces" sitiena pie tīkla pārliecinoši guva punktu, bet nākamajā epizodē abas tenisistes pie tīkla izpildīja labus sitienu, bet Sje guva punktu. Ostapenko saņēma brīdinājumu par saviem izteikumiem un nākamajā epizodē sita tīklā. Pēdējie notikumi viņu izsita no ritma, un tenisiste no Latvijas sita ārpus laukuma, dodot pretiniecei breika iespēju. Ostapenko sita no kreisās pa diagonāli, līdz trāpīja tīklā.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6. 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Sje ar servi guva pirmo punktu, bet tad Ostapenko no kreisās sita gar sāna līniju un apspēlēja pretinieci. Taivāniete raidīja bumbiņu tīklā, taču tam sekoja Ostapenko kļūda. Ar sitienu no labās asā leņķī Ostapenko ieguva breikbumbu, kuru realizēja ar uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju.

Pirmā seta statistika:

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Serves sagādā lielas problēmas Ostapenko, un viņa atkal pieļāva dubultkļūdu un nonāca iedzinējos ar 15:30. Tad kļūdains sitiens no kreisās deva Sje divas setbumbas. Pirmo izdevās atspēlēt ar servi, bet rezultāts 40:40 kļuva pēc lieliska uzbrukuma no labās. Ostapenko pieļāva jau kārtējo dubultkļūdu, bet sets noslēdzās ar labu latvietes uzbrukumu, bet Sje ļoti paveicās, kad bumbiņa pārvēlās pāri tīklam un iekrita laukumā.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-5Ostapenko divreiz kļūdījās savos sitienos, bet tad viņa guva divus fantastiskus punktus - vispirms pie tīkla apspēlēja pretinieci, bet mirkli vēlāk ar spēku trieca bumbiņu no gaisa. Nākamajā izspēlē sitiens no kreisās palika tīklā, noslēgumā arī serve palika viņas laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko spēcīgs uzbrukums no sava laukuma vidus atdūrās tīklā, tam sekoja divas dubultkļūdas pēc kārtas. Viņai atkal izdevās trāpīt servi, tad skrējienā pie tīkla viņa punktu atguva. Ostapenko izspēlēja skaistu kombināciju, ko noslēdza ar "tīru" punktu, mirkli vēlāk Sje neveiksmīgi uzņēma servi (40:40). Taivāniete raidīja bumbiņu tīklā nākamajā epizodē, bet mirkli vēlāk arī rīdziniece pieļāva šādu kļūdu. Rezultāts "vienādi" saglabājās, jo Ostapenko guva punktu ar servi, bet tad sita tīklā. Saīsinātais sitiens Ostapenko deva rezultātu "vairāk", taču lieliska uzbrukuma iespēja gar sāna līniju palika neizmantota. Viņa vēl uzjautrināja publiku, kad pieprasīja video atkārtojumu, kad bumbiņa bija pamatīgi ārpus laukuma. Visdrīzāk viņa šādi rīkojās, lai atvilktu elpu. Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas un uzdāvināja Sje breiku.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 2-3. Ostapenko lauž pretinieces serves geimu. Ostapenko uzņēma servi ar uzbrukumu, steidza pie tīkla un tur guva punktu. Viņa turpināja darboties agresīvi, kas deva vēl divus ātrus punktus pēc Sje servēm, bet geima noslēgumā viņa spēcīgi sita no labās laukuma stūrī. "Sausā" uzvarēts pretinieces serves geims.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 1-3Ostapenko izpildīja saīsināto sitienu, taču bumbiņu atdūrās tīkla trosē. Viņa punktu atguva ar sitienu no kreisās pa diagonāli, kam sekoja epizode ar labu servi un uzbrukumu pie tīkla no gaisa. Ar diviem lieliskiem uzbrukumiem Ostapenko beidzot uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 0-3Ostapenko neizdevās izrādīt pretestību tenisistei no Taivānas, un viņa pretinieces serves geimā spēja gūt tikai vienu punktu. Rakete jau reizi "izkritusi" no Ostapenko rokām.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Sje ar labu uzbrukumu panāca, ka Ostapenko nevar pārsist bumbiņu pāri tīklam, bet tad Latvijas sportiste no kreisās sita pāri laukumam. Taivānas tenisiste sodīja Ostapenko par vāju otro servi un no kreisās uzbruka, panākot trīskāršo breikbumbu. Pirmo Ostapeno atspēlēja ar servi, tad viņa pieļāva dubultkļūdu un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje 0-1Ostapenko netika galā ar pretinieces pirmo servi, bet pēc tam viņa uzņēma bumbiņu, un Sje trieca to tīklā. Īsā izspēlē Ostapenko no labās sita pār laukumam, tad viņai cītīgi strādāja aizsardzībā, tomēr taivāniete viņu pārspēja. Ostapenko punktu atguva, kad no kreisās uzbruka serves uzņemšanā un devās pie tīkla, kur trieca bumbiņu pretinieces laukumā. Nākamais uzbrukums uzņemšanā bija neveiksmīgs.

Jeļena Ostapenko - Suveja Sje. Spēle sākusies Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Nākamajā kārtā Ostapenko un Sje pāra uzvarētāja tiksies ar slovēnieti Dalilu Jakupoviču (143. vieta rangā) vai beļģieti Kirstenu Flipkensu (103. vieta rangā).

Ostapenko šogad prestižais turnīrs ir ļoti svarīgs, lai pasaules rangā nepiedzīvotu krietnu kritienu. Lai gan viņas pretiniece Sje ir gana pieredzējusi, Taivānas tenisiste vairāk ir speciālizējusies dubultspēlēs, kur viņai ir 23 tituli (arī divi "Grand Slam" tituli).

Jeļena Ostapenko pirmdien ir trešā Latvijas tenisiste, kura dosies kortā. Pagājušā turnīra pusfināliste Ostapenko šobrīd pasaules rangā ir 37. vietā, bet viņas pretiniece ir 28. rakete Suveja Sje no Taivānas. Abas tenisistes līdz šim reizi tikušās savā starpā, 2016. gada "Australian Open" pirmajā kārtā uzvaru gūstot Taivānas sportistei.