Vācijas autosportista Mihaela Šūmahera uzvaru un izcīnīto čempiona titulu rekords Pirmās formulas (F-1) čempionātā bija starp tiem, kurus uzskatīja par nesasniedzamiem, taču Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas parādīja, ka to var paveikt. Līdz ar to rodas jautājums: kuri vēl rekordi pagaidām uzskatāmi kā neaizsniedzami?

Šajā sezonā Hamiltons jau labojis Šūmahera uzvaru rekordu un uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpis jau 94 reizes. Savukārt aizvadītajā nedēļas nogalē viņš nodrošināja sev septīto čempiona titulu, atkārtojot leģendārā vācieša panākumu. 35 gadus vecajam Hamiltonam ir iespēja pārsniegt 100 uzvaru slieksni, kā arī nākamajā sezonā kļūt par astoņkārtēju čempionu, jo nekas neliecina, ka "Mercedes" dominance nākamajā sezonā varētu mazināties.

"Neviens, pat es pats, nedomāja, ka es varētu labot Huana Manuela Fandžio piecu izcīnīto čempiona titulu rekordu. Es to izdarīju un sasniedzu septiņus titulus. Rekordi ir tāpēc, lai tos labotu, un es esmu ļoti mierīgs par to, ka kādu dienu tas notiks. Man tā nav problēma," 2008. gadā intervijā teica pats Šūmahers.

Sporta pasaulē tiek fiksēti dažādi, reizēm ļoti detalizēti un amizanti, rekordi, bet ir arī tādi, kurus uzskata par neaizsniedzamiem. Protams, profesionālais sports gadu gaitā ir mainījies, tas kļuvis daudz nopietnāks, bet konkurence kļuvusi daudz sīvāka. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šie sasniegumu tiek uzskatīti par nepārspējamiem. Šeit aprakstīti pāris no tiem.

Monreālas "Canadiens" pieci izcīnīti Stenlija kausi pēc kārtas