Palielina atbalstu Latvijas Olimpiskās vienības atlētiem un pabalstus olimpiskajiem medaļniekiem

Sākot no šī gada otrā pusgada tiek palielināts valsts budžeta līdzekļu apjoms apakšprogrammā "Augstas klases sasniegumu sports", piešķirot papildus finansējumu Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistiem, treneriem un atbalsta personālam un palielinot pabalstu apjomu olimpiskajiem medaļniekiem, informē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

Šādu rīcību nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LOK noslēgtais līgums.

Kopējais valsts finansējuma apjoms palielinājums, kas attiecas uz atlētu atbalstu un kvotu finansiālo palielinājumu, ir 814 000 eiro apmērā, kur 40% no šī summas jeb 325 600 eiro ir individuālo sporta veidu federācijām kvotu palielinājuma treniņu sacensību izdevumu segšanai, savukārt 60% jeb 488 400 eiro ir papildus finansējums pabalstiem LOV sportistiem, treneriem un atbalsta personālam. Līdz ar to zelta kvotas (kopskaitā - 38) apjoms no 32 000 eiro tiek palielināts uz 40 000 eiro, sudraba kvotas (kopskaitā - 72 ) - no 16 000 uz 20 000 eiro, savukārt bronzas (kopskaitā - 111) - no 8000 uz 10 000 eiro.

"Valsts piešķirtais papildus finansējums ļauj mūsu sportistiem pārliecinošāk un mērķtiecīgāk gatavoties nākošā olimpiskā cikla gan vasaras, gan ziemas olimpiskajām spēlēm. Īpaši jāatzīmē, ka šīs ir ļoti pozitīvas ziņas mūsu vadošajiem atlētiem tieši gadu pirms olimpiskajām spēlēm Parīzē," klāsta jaunais LOK prezidents Jānis Buks.

Savukārt olimpisko spēļu medaļniekiem atkarībā no iegūtas medaļas pabalsti tiek palielināti par 50% jeb zelta medaļniekiem (12 personas) - no 600 uz 900 eiro; sudraba medaļniekiem (16 personas) - no 450 uz 675 eiro un bronzas medaļniekiem (septiņas personas) - no 350 uz 525 eiro. Kopējais palielinājums ir 50 550 eiro.

Tāpat tiek piešķirts papildus finansējums Latvijas jaunatnes komandas startiem Eiropas Jaunatnes vasaras Olimpiādē Mariborā, kas notiks no 23. – 29. jūlijam. Lai nodrošinātu komandas dalību un tās ekipējumu, tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi 68 650 eiro apmērā.