Par godu Neatkarības atjaunošanas dienai tiks aizvadīts 4. maija skrējiens

Lielākā ielu sporta un kultūras organizācija "Ghetto Games" aicina vienoties kopīgā skrējienā 4. maija rītā, lai pierādītu gan sev, gan citiem, ka arī šajā laikā, kad esam šķirti, mēs varam būt vienoti, ziņo pasākuma organizatori.

Pirms 30 gadiem Latvija bija vienota tauta, kura neskatoties uz grūtībām spēja turēties tām pretī un pastāvēt par savām vērtībām un uzskatiem. Kas to būtu domājis, ka 2020. gadā, kad Latvijas valsts svin savu 30. neatkarības atjaunošanas gadadienu, mums ir jābūt vēl vienotākiem, lai kopā pārvarētu grūtības. Taču tas nenozīmē, ka svētku sajūta būtu jānoliek malā.

4. maija skrējiens, kuram ir dots nosaukums "Run For Fun", ir mudinājums un motivācija sabiedrībai nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, un darīt to ar prieku, iegūstot pozitīvas emocijas.

"Ghetto Games" komanda aicina ikvienu piedalīties skrējienā, izvēloties sev piemērotāko distanci - 3, 5, 10, 21, 42 km. Skrējiena sākums ir paredzēts pulksten 10.00 visiem kopā, bet finišs katram atsevišķi, jo tas ir atkarīgs gan no izvēlētās distances, gan patērētā laika tajā.

Skrējiena organizatori atzīst, ka šajā laikā vēl jo būtiskāk ir domāt par gan savu fizisko veselību, gan garīgo. Veicot dažādas fiziskas aktivitātes ķermenis uzlādējas ar enerģiju un ir gatavs turpināt darbu ar vēl lielāku jaudu.

"Run For Fun" ir arī "Ghetto Games" jaunās "online" programmas "Esi Kustīgs Online" viens no pasākumiem, kas apvieno visus, kuriem rūp sava veselība un ir vēlme iesaistīties dažādās aktivitātēs.

Programmas laikā ir piedzīvoti dažādi izaicinājumi un pārsteigumi no mūsu dalībnieku puses. Kā vienu no piemēriem var minēt Latvijas telpu futbola izlases spēlētāju Matīsu Babri, kurš deviņu stundu laikā veica 205 km garu braucienu ar riteni. Tas ir tikai viens no stāstiem, ko esam piedzīvojuši, taču tieši šāda pieredze motivē darboties un būt aktīviem.

Apzinoties to, ka maija svētki katram latvietim rada īpašas sajūtas, organizatori vēlējās šīs sajūtas saglabāt arī tad, kad nav iespējams pulcēties kopā un svinēt svētkus ar savējiem. 4. maija skrējiens ir lieliska iespēja svinēt svētkus netradicionāli, bet šim laikam ļoti raksturīgi - domās kopā, bet katrs par sevi!

Interesentiem būtu lūgums reģistrēties zemāk norādītājā saitē, lai pēc skrējiena ir iespējams uzzināt, cik dalībnieki ir piedalījušies:

https://ej.uz/ghettorun