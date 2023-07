Par Latvijas čempioniem rollerslēpošanā kļūst Auziņa un Saulītis

Svētdien, 23. jūlijā, Priekuļos notikušajā Latvijas čempionātā rollerslēpošanā, kas bija arī FIS statusa sacensības, brīvā stila jeb slidsoļa distancē ar intervāla startu 5,2 kilometru garajā trasē sievietēm vēlreiz pārākumu apliecināja un čempiones titulu ieguva madoniete Kitija Auziņa, bet vīriešiem 10,4 km distancē pirmo uzvaru svinēja madonietis Niks Saulītis, informēja slēpotāju pārstāvis Ivars Bācis.

Kā ierasts, Latvijas čempionātā rollerslēpošanā Priekuļos otrajā sacensību dienā dalībnieki sacenšas tajā pašā garuma distancē ar intervāla startu, tikai pretējā slēpošanas stilā, proti, brīvajā stilā jeb slidsolī. Vīriešu konkurencē bez Latvijas pārstāvjiem piedalījās arī pa vienam dalībniekam no Ukrainas, Portugāles un Ekvadoras.

Vīriešiem 10,4km distancē pirmajā trijniekā iekļuva divi sportisti, kuri pirmajā dienā, proti, iepriekšējo sezonu vadošais Latvijas juniors Lauris Kaparkalējs (All-Round Ski team/Madona) un Eiropas Jaunatnes Ziemas olimpiskajā festivālā 5. vietu un pasaules junioru čempionātā 35. vietu ieguvušais Oleksandrs Lisohors no Ukrainas. Spēcīgais ukrainis vēlreiz ieņēma otro vietu, bet klasiskā stila distances uzvarētājs pirmajā dienā Lauris Kaparkalējs, kuram svētdiena nebija īstā diena, bet tik un tā Lauris kļuva par vienīgo Latvijas pārstāvi vīriešu konkurencē, kurš abas dienas iekļuva trijniekā. Abiem iepriekšminētajiem šoreiz nācās ieņemt noslēdzošās godalgotās vietas, jo šoreiz visātrākais bija Niks Saulītis (Madona/N&I SkiLV club). Jūlijā Pasaules kausa posmā 5. vietu ieguvušais madonietis Saulītis, kurš pirmajā dienā ieņēma 4. vietu, otrajā dienā arī ātri iesāka, taču atšķirībā no sestdienas klasikas svētdien madonietis spēja noturēt augsto tempu un izcīnīt uzvaru ar 15 sekunžu pārsvaru.

Līdz ar to arī otrajā dienā trijniekā iekļuva divi madonieši, jo sestdien klasikā trešo vietu ieguva Kaparkalēja komandas biedrs Silvestrs Švauksts, kurš slidsolī noslēdza sešinieku un vēlreiz ieguva zeltu junioru konkurencē. Otro dienu pēc kārtas sešiniekā iekļuva siguldietis Sandijs Suhanovs, kuram šoreiz viena pozīcija augstāk, proti, 4. vieta un vēlreiz bronza pieaugušo konkurencē Latvijas čempionātā. Tikmēr ļoti labi nostartēja un piekto laiku uzrādīja Balvu sporta skolas pārstāvis un pirmo gadu V18 grupā jauniešos pārgājušais Indriķis Ints Circens, kurš izcīnīja zeltu vecākajā jauniešu grupā, līdz ar to liekot labākajam jaunietim klasikā Jēkabam Skolniekam (SS "Arkādija") šoreiz samierināties ar sudrabu savā grupā.

Sievietēm jau pēc reģistrēšanās protokola bija skaidrs, ka otrajā dienā sacentīsies tikai Latvijas pārstāves, jo spēcīgās igauņu māsas Keidi un Kaidi Kāsiku, bija pietiekušās tikai uz pirmo dienu klasikā. Līdz ar to otrajā dienā piedalījās tikai divas pieaugušo grupas pārstāves, kuras tad ieņēma pirmās divas vietas. Pirmajā dienā uzvarējusī madoniete Kitija Auziņa, pārspējot pasaules čempionātā pieaugušajiem trīsdesmitniekā un U23 čempionātā Top15 un pat desmitniekā tikušās māsas Kāsiku, turpināja dominēt un otrajā dienā 5,2km slidsolī izcīnīja pārliecinošu uzvaru, otrās vietas ieguvēju, otru pieaugušo grupas dalībnieci Samantu Krampi no SS "Arkādija" apsteidzot par 48 sekundēm. Trijniekā ar 3. vietu iekļuva labākā S18 grupas pārstāve Linda Kaparkalēja no Madona BJSS/All-round Ski team.

Vēlreiz ceturto rezultātu kopējā ieskaitē uzrādīja labākā juniore Adriāna Šuminska no Krāslavas Sporta skolas, iepriekšējā dienā esot otrai labākajai Latvijas pārstāvei aiz Auziņas. Piekto vietu ieņēma junioru grupas pārstāve un Šuminskas vārda māsa no Rīgas Adriāna Osmane, kurai otrajā dienā izpalika stress pirms starta ar laicīgu ierašanos. Sešinieku noslēdza S18 grupas pārstāve Līna Bērziņa no Madonas BJSS.