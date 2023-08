Paralimpietis Snikus izcīna trīs uzvaras ceļā uz Parīzi

Latvijas paralimpietis Rihards Snikus aizvadītajā nedēļas nogalē, 28.-30.07., Nīderlandē (CPEDI 3* Deurne) izcīnīja trīs pārliecinošas uzvaras CPEDI 3* līmeņa sacensībās, kas bija arī nākamā kvalifikācija Parīzes paraolimpiskajām spēlēm. Rihards Snikus startēja "Grade I" grupā, kas paredzēta sportistiem ar vissmagāko invaliditātes pakāpi.

Pirmajā dienā, "Grand Prix" A izcīņā Snikus ar zirgu "King Of The Dance" guva vērtējumu 75,694% un izcīnīja pārliecinošu uzvaru, krietni apsteidzot mājinieci Annemariku Nobelu, kura ieguva 73.333%. Ar otru zirgu Adeira sportists ierindojās astotajā vietā ar vērtējumu 67,500%.

Sestdienas "Grand Prix" B sacensībās ar zirgu "King Of The Dance" Snikum atkal uzvara un vērtējums 76,667% . Otrajā vietā šeit palika Laurentija Tana no Singapūras ar vērtējumu 71.806%. Ar Adeira Snikum devītā pozīcija ar 63.680%.

Sacensību noslēdzošajā dienā Rihards Snikus piedalījās "Grand Prix" shēmā brīvās izvēles programmā ar mūzikas pavadījumu tikai ar zirgu "King Of The Dance". Sportista sniegums, kā vienmēr, bija pārliecinošs, un, iegūstot 78,756%, pelnīta uzvara. Snikus atkal tālu aiz sevis procentu ziņā atstāja otrās vietas ieguvēju Laurentiju Tanu ar zirgu Hickstead, kuri ieguva vērtējumu 73.545%.

Aprīlī sacensībās Beļģijā Snikus izpildīja otro kvalifikācijas normatīvu Parīzes paralimpiskajām spēlēm un šīs veiksmīgās sacensības sportistu pietuvināja Parīzei jau pavisam tuvu.

Rihards Snikus: "Vēl vienas izcilas sacensības noslēgušās ar fantastiskiem rezultātiem! Trīs uzvaras visās sacensību dienās un esmu stabils pasaules TOP 1 reitinga līderis. Lepojos būt latvietis un nest sarkanbaltsarkano karogu pasaulē!"