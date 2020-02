Paralimpiskā airētāja Cvečkovska PČ iekštelpās izcīna sudrabu

Latvijas paralimpiskā airētāja Žanna Cvečkovska sestdien, 8. februārī, Parīzē izcīnīja sudraba godalgu 500 metrus distancē pasaules čempionātā iekštelpās.

Uzvarēja francūziete Elīza Mārka, kura 500 metrus veica minūtē un 50,8 sekundēs. 2,7 sekundes no viņas atpalika Cvečkovska, bet trešo vietu ieņēma pasaules vicečempione no Nīderlandes Annika van der Mēra, kas no Latvijas airētājas atpalika par 0,4 sekundēm.

Grupā PR2- sievietēm startēja piecas dalībnieces.

Latvijas sportiste šajā čempionātā piedalījās arī 2000 metru distancē, kur starp sešām sportistēm viņa sasniedza ceturto ātrāko laiku, finišēdama pēc astoņām minūtēm un 37,6 sekundēm.

Šajā distancē uzvaru svinēja mājiniece Perle Buža, kura latvieti apsteidza par nepilnām 35 sekundēm.

Pasaules čempionāts iekštelpu airēšanā Parīzē norisinās no 7. līdz 8. februārim.