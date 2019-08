Pasaules badmintona čempionātā šogad dominē japāņi

Šveices pilsētā Bāzelē noslēdzies pasaules čempionāts badmintonā, kurā šogad dominēja spēlētāji no Japānas, izcīnot divus no pieciem čempionu tituliem, turklāt no 10 pusfinālistiem pieci dalībnieki bija no Japānas. Par čempioniem šogad kļuva arī spēlētāji no Ķīnas, Indonēzijas un Indijas, informēja Latvijas Badmintona federācija.

Šis ir pirmais gads kopš 2014.gada, kad neviens no Eiropas badmintona spēlētājiem nav izcīnījis kādu no Pasaules čempiontituliem - 2014., 2015. un 2018.gadā tas izdevās spānietei Karolina Marina, savukārt 2017.gadā par čempionu kļuva dānis Viktors Akselsens. Taču jāatzīmē, ka šogad dānis Anderss Antonsens aizcīnījās līdz finālam, kā vienīgais eiropietis izcīnot medaļu šajā Pasaules čempionātā. Ceļā uz finālu, Anderss Antonsens ceturtdaļfinālā uzvarēja esošo olimpisko čempionu Čenu Lonu no Ķīnas.

Ķīna iepriekš dominēja vairākos pasaules čempionātos pēc kārtas. Kopš šādā formāta jau 25 gadus tiek rīkots pasaules čempionāts, Ķīnas spēlētāji bija izcīnījuši 65 čempiontitulus, turklāt 1987., 2010. un 2011.gadā ķīnieši izcīnīja visus piecus čempiontitulus. Šogad ķīnieši izcīnīja tikai vienu titulu - jauktajās dubultspēlēs uzvarēja Džens Sivei & Hans Jakions. Jāatzīmē, ka tikai vienu čempiontitulu ķīnieši iepriekš izcīnīja 1995.gadā.

Divus čempiontitulus Japānas badmintonisti izcīnīja arī 2018.gadā, turklāt jāatzīmē, ka abi 2018.gada čempioni nosargāja savu titulu arī šogad. Tas izdevās gan Kento Momota vīriešu vienspēlēs, gan arī sieviešu dubultspēļu pārim Maju Matsumoto un Vakana Nagahara. Taču pērn arī ķīnieši izcīnīja divus čempiontitulus - jauktajās dubultspēlēs un vīriešu dubultspēlēs, kamēr šogad titulu saglabāja tikai jaukto dubultspēļu pāris Siwei/Jakions, tādējādi ļaujot līderību pārņemt japāņiem.

Japāņi šogad bija ļoti tuvu tam, lai izcīnītu trīs čempiontitulus, taču vīriešu dubultspēļu pāris Takuro Hoki/Jugo Kobajaši trijos setos tomēr piekāpās Indonēzijas pārim Mohamadam Ahsanam/Hendram Setiavanam.

Līdz šim tikai 10 valstu pārstāvjiem bija izdevies izcīnīt vismaz vienu pasaules čempiontitulu - Ķīna (66 tituli, tai skaitā 2019.), Indonēzija (23),. Dānija (11), Dienvidkoreja (10), Japāna (6), Spānija (3), Anglija (3), Zviedrija (1), Taizeme (1) un ASV (1). Šogad šo valstu sarakstam pievienojas arī Indija - pēc ilgstošas zaudējumu sērijas pasaules čempionāta un olimpisko spēļu finālspēlēs, savu pirmo čempiontitulu izcīnīja arī Pusarla Sindhu, kura šobrīd ir ierindojusies pelnošāko sieviešu sportistu TOP 7, ar nopelnītajiem 8,5 miljoniem ASV dolāru apsteidzot daudzas titulētas tenisistes.

Lai gan 2019.gada čempionātā dominēja Āzijas spēlētāji, taču pārstāvēto valstu skaita ziņā vairākums bija Eiropas valstu karogi - 24 no 45 dalībvalstīm bija no Eiropas.

No Baltijas valstīm šajā Pasaules čempionātā bija pārstāvēta tikai Igaunija, toties ļoti plaši pārstāvēta - vīriešu vienspēlēs Rauls Musts, sieviešu vienspēlēs Kristina Kūba, sieviešu dubultspēlēs Kati-Krēta Marana & Helina Rūtela.