Pasaules badmintona reitinga turnīri atsāksies Jelgavā

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International", kurš tomēr notiks Jelgavā no 28. līdz 30.augustam, būs pirmais pasaules reitinga badmintona turnīrs pēc 15.martā notikušā "Yonex All England". Tādējādi Jelgavā notiekošajam badmintona turnīram tiks pievērsta visas pasaules uzmanība, jo tās būs pirmās augsta līmeņa sacensības pēc Covid-19 pauzes.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz Latvijas turnīru ir pieteikušies 118 spēlētāji no 19 valstīm. Tas ir ļoti maz, salīdzinoši ar Jelgavā iepriekš notikušajiem turnīriem. Atgādinām, ka 2018.gadā Jelgavas turnīrs bija lielākais Eiropā, pulcējot 335 spēlētājus no 40 valstīm.

"Mums bija iespēja atteikties, bet mēs šo iespēju noraidījām. Tas nekas, ka dalībnieku skaits ir teju trīs reizes mazāks kā iepriekš. Tas nekas, ka šogad mūsu turnīrs būs nerentabls. Bet tā ir Latvijas iespēja būt pirmajiem, tā ir mūsu atbildība iekustināt Pasaules kalendāru. Tā ir mūsu dāvātā cerība spēlētājiem, treneriem, klubiem, faniem, sponsoriem un medijiem visā pasaulē," stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un turnīra "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

"Tā arī uzticība mūsu partneriem Latvijā un Jelgavā. Tās ir viesnīcas, ēdinātāji, pārvadātāji, reklāmas ražotāji, kreklu apdrukātāji. Šis būs pirmais lielais pasākums Zemgales Olimpiskajā centrā pēc Ārkārtas situācijas izsludināšanas. Jā, mēs ar šo turnīru neradām miljonos mērāmu apgrozījumu, taču mēs daudziem esam kā signāls, ka Covid-19 nav visu apturējusi, ka būs arī citi pasākumi, ka dzīve atgriežas ierastā ritmā ar cerīgu skatu rītdienā," stāsta Kristians Rozenvalds.

"Lai gan šogad badmintona turnīrs nebūs tik vērienīgs kā citus gadus, mums ir prieks un gandarījums, ka ar šīm sacensībām Jelgavā un arī Latvijā atsākas starptautiski sporta pasākumi. Tas ir nozīmīgs solis visai sporta nozarei, kas vairākus mēnešus bija nopauzēta. Savukārt, runājot par badmintonu, šovasar jelgavniekiem ir nodrošināta iespēja nodarboties ar āra badmintonu brīvpieejas laukumos, un ceram, ka tas popularizēs šo demokrātisko sporta veidu un rudenī vietējais badmintona klubs izjutīs pieplūdumu treniņos," norāda Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors Juris Kaminskis.

Kopā ar Pasaules Badmintona federāciju un Eiropas Badmintona konfederāciju ir atrasts veids, kā kaut nedaudz samazināt turnīra izmaksas šādā situācijā. "Sākotnēji turnīrs bija ieplānots 4 dienas, taču tagad mums izdevies turnīrs grafiku pārveidot tā, ka sāksim tikai piektdien 12:00. Tas nozīmē, ka varēsim ietaupīt uz tiesnešu izmitināšanas rēķina. Mums būs nevis 6, bet 4 badmintona laukumi, tādējādi mums ir mazākas izmaksas par laukumu īri, laukumu uzstādīšanu, kā arī nepieciešams mazāks turnīrā iesaistīto tiesnešu un līnijtiesnešu skaits. Vēl izmaksas būs mazākas arī transporta izmaksu dēļ, jo spēlētāji uz Jelgavu ieradīsies ar savu transportu, nevis mums viņus būs jātransportē no lidostas un atpakaļ," skaidro Kristians Rozenvalds.

Sākotnēji Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International" bija ieplānots no 28. līdz 31.maijam, taču tika pārcelts uz vēlāku laiku Covid-19 dēļ.

Uz Jelgavā notiekošo badmintona turnīru ir pieteikušies 26 spēlētāji no Latvijas, 23 no Polijas, 19 no Igaunijas, 9 no Ungārijas, 8 no Lietuvas, 6 no Beļģijas, kā arī spēlētāji no Anglijas, Ukrainas, Šveices, Īrijas, Skotijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Slovākijas, Kipras, Nīderlandes un Maltas.

Lai nodrošinātu iespējamību Latvijā rīkot šādus starptautiskus sporta pasākumus, Latvijas valdība ir noteikusi īpašu kārtību, lai spēlētāji, treneri un tiesneši, ierodoties no Covid-19 "melnā saraksta" valstīm, varētu piedalīties turnīrā, apejot prasību 14 dienas pašizolēties. Šiem spēlētājiem, šķērsojot Latvijas robežu, ir jāuzrāda negatīvu Covid-19 testu, kas nav vecāks par 3 dienām, kā arī pēc robežas šķērsošanas, 24 stundu laikā ir jāveic Covid-19 tests Latvijā. Līdz brīdim, kad saņemts Covid-19 negatīvs tests, spēlētājam ir jāatrodas pašizolācijas režīmā, viņš nevar tūlītēji pievienoties turnīram.