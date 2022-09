Pasaules čempionātā 10 dejās Latvijas pāris sasniedz ceturtdaļfinālu

Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā notikušajā pasaules čempionātā 10 dejās (5 Standartdejas+5 Latīņamerikas dejas) Latvijas čempioni Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko sasniedza ceturtdaļfinālu un ieguva 17.vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Čempionātu uzsāka 33 pāri no tikpat valstīm, vispirms cīnoties par 24 vietām otrajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā. To rēzeknietis Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko no Rīgas sporta deju kluba "Smolko deju studija" pārliecinoši arī sasniedza. Lai arī pašu skatījumā viņi ir nodejojuši labi, tomēr cerēto pusfinālu neizdevās sasniegt. 2021.gadā Romāns ar Violetu iekļuva pusfinālā, ar izcīnīto 10.vietu sasniedzot savu labāko rezultātu.

Cīņā par pasaules čempiona titulu iesaistījās trīs no sešiem fināla pāriem, turklāt pirmie divi uzrādīja gandrīz identisku rezultātu. Itāļu puisis Andrea Rokati, kurš ar Mariku Odikadzi pārstāv Izraēlu, nopelnīja 347,032 punktus un par nieka 0,114 punktiem desmit deju summā apsteidza Erlu Viljamsonu un Veroniku Miško (Ukraina). Arī pērn Ukrainu pārstāvošais dāņu-ukraiņu duets ieņēma otro vietu.

Tikmēr daudzkārtējie pasaules un Eiropas čempioni jauniešu grupās Vladislavs Untu/Polina Barišņikova, kuri uzrādīja labāko rezultātu Latīņamerikas dejās, beigās noslēdza godalgoto trijnieku. Finālā dejoja arī Polijas un Dānijas pāri, kā arī pārsteiguma autori – mājinieki slovāki, kuri 2020.gadā Eiropas čempionātā arī dejoja finālā, bet pagājušajā gadā pasaules čempionātā palika aiz Dobrecova/Levčenko 14.vietā.