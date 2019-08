Pasaules čempionātā Madonā startēs planētas 160 labākie rollerslēpotāji

Pēc nedēļas, no 7.-11. augustam, Latvijā norisināsies pasaules čempionāts rollerslēpošanā, kas vienkopus, "Smeceres sila" trasē, pulcēs 167 labākos rollerslēpotājus no 14 pasaules valstīm, tai skaitā arī Latvijas talantus, mājiniekus no Madonas. Četrus iepriekšējos gadus Madonā norisinājās Pasaules kausa posmi, šis ir pirmais gads, kad tiks uzņemts pasaules čempionāts.

Četru dienu garumā, sacensībās noteiks spēcīgāko klasiskā stila slēpojumā - 10 km sievietēm un 20 km vīriešiem, masu startos - 15 km sievietēm un 20 km vīriešiem, 200 metru sprintā un komandu sprintā. Jāatgādina, ka tradicionāli gan pieaugušie sportisti, gan juniori piedalās visās sacensībās - Pasaules kausā rollerslēpošanā, kā arī Pasaules čempionātā.

Pasaules čempionātā Madonā savu dalību pieteikuši ne vien labākie Latvijas sportisti, bet arī spēcīgais, panākumiem bagātais rollerslēpotājs no Krievijas, Turīnas olimpisko spēļu čempions distanču slēpošanā, Jevgeņijs Dementjevs, kurš šobrīd nopietni turpina gatavoties sacensībām mājās Hantimansijskā. Sportists pirmajā čempionāta posmā, kas norisinājās šī gada jūlijā Pekinā, finišēja sešpadsmitais, uzrādot labāko rezultātu starp Krievijas sportistiem.

Ilvars Bisenieks, madonietis, junioru kategorijas rollerslēpotājs: "Šobrīd mans lielākais mērķis ir labi nostartēt Pasaules čempionātā, kas pēc nedēļas norisināsies Madonā. Galvenais būs nepadoties un cīnīties līdz galam! Šajā sporta veidā ir jātrenējas ļoti daudz. Jādomā par to kā nevis sevi noturēt formā, bet kā kļūt arvien ātrākam un izturīgākam. Vasarā, kamēr ir skolas brīvlaiks, viss laiks tiek pakārtots rollerslēpošanai. Treniņi ir katru dienu – no rīta dodos uz "Smeceres sils" sporta bāzi, kur trenējos ne tikai uz rollerslēpēm, bet kopumā trenēju savu fizisko sagatavotību. Tad dodos mājās un gatavojos vakara treniņam, kas parasti ir skriešana vai riteņbraukšana. Nevaru teikt, ka man ikdienā ir rutīna – treniņprocess ir mainīgs. Sacensībās, protams, smagie treniņi atmaksājas."

Niks Saulītis, madonietis, junioru kategorijas rollerslēpotājs: "Mana sportista karjera sākās ar distanču slēpošanu, bet, vasarā, protams, Latvijas klimata apstākļos ar slēpošanu nodarboties visu cauru gadu nevar, tāpēc, lai uzturētu sevi formā un attīstītos sāku nodarboties ar rollerslēpošanu. Latvijā pāris gadus atpakaļ parādījās dažādas sacensības, kā arī mājvietā – Madonā, arī infrastruktūra, līdz ar to, drīz vien man radās sportisks azarts un iespēja šajā disciplīnā sevi pierādīt. Teju 10 gadus ar to nodarbojoties, ir izdevies arī sasniegt vērā ņemamus rezultātus – pērn Pasaules čempionātā, kas norisinājās Itālijā 200 metru sprinta distancē ieguvu trešo vietu. Kopā ar Raimo Vīgantu veicām jaunu ierakstu Latvijas sporta vēsturē – divi latviešu uz goda pjedestāla. Neplānoju pie sasniegtā apstāties – pašreiz norisinās aktīvs treniņu process, lai Pasaules čempionātā Madonā parādītu savu labāko sniegumu. Aicinu visus uz Madonu mūs atbalstīt!"

Aizvadītajā ziemas sezonā Ilvars Bisenieks startēja junioru konkurencē, kamēr gadu jaunākais Niks Saulītis pēdējo gadu sacentās junioru V18 grupā. Abi jaunie madonieši izcēlās ar panākumiem, Nikam Saulītim izcīnot vairākas uzvaras, bet Ilvaram Biseniekam esot otram labākajam junioram aiz sava novadnieka Raimo Vīganta. Gan Nikam, gan Ilvaram ir izdevies būt starp labākajiem trim arī pieaugušo konkurencē. Madonas Bērnu un jaunatnes skolas audzēkņi atzīstami ir cīnījušies pasaules kausa posmā rollerslēpošanā savā mājas trasē. Niks 2017. un 2018. gadā sprintā ieguva 5. vietu, tikai pavisam nedaudz pietrūkstot līdz fināla četriniekam, kamēr Ilvars ieņēma 8. vietu.

Ilvaram vēl ir atlicis gads, startējot junioru grupā, pēc tam viņš pievienosies pieaugušo rollerslēpotāju grupai, bet Nikam būs iespēja sacensties junioru konkurencē vēl divus gadus. Tieši viņi ir nākamā paaudze aiz šobrīd abiem vadošajiem Latvijas rollerslēpotājiem Induļa Bikšes un Raimo Vīganta.

Pasaules čempionāts rollerslēpošanā Madonā norisināsies no 7. līdz 11. augustam. 8.augustā plkst. 9.00 paredzētas individuālās distances klasiskajā stilā Smeceres sila trasē, savukārt, plkst. 19.00 Saieta laukumā, pilsētas centrā norisināsies sacensību svinīgā atklāšana. 9. augustā rollerslēpotāji dosies pilsētas ielās, plkst. 16.00 sākot ar sprinta sacensībām, savukārt 10. augustā plkst. 15.00 paredzēts masu starts brīvajā stilā. Sacensību noslēdzošajā dienā, 11. augustā, no plkst. 9.00 "Smeceres sila" trasē paredzēta komandu sprinta stafete, kā arī laureātu apbalvošana.